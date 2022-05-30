ERR: высокие цены на энергоносители заставили эстонцев задуматься о печах

Высокие цены на энергоносители и нестабильность в области энергобезопасности всё чаще заставляют жителей Эстонии рассматривать варианты с печным отоплением. Как передаёт ERR, печники и фирмы по установке печей констатируют небывалый спрос на свою продукцию и услуги. Однако, помимо долгого ожидания из-за очередей, проблемой для многих может стать тот факт, что установка печи в доме невозможна.

Эстонские печники и фирмы по установке печей не сидят без дела. Как передаёт ERR, высокие цены на энергоносители и нестабильность в области энергобезопасности заставляют жителей страны рассматривать варианты с печным отоплением.

Как пишет портал, в доме Аймара Йыгева под Тарту есть тепловой насос «воздух-вода», но этой весной из соображений надёжности он также решил построить печь.

«Временами были перебои с подачей электроэнергии, цены высокие, времена сложные. Я не буду зависеть только от электричества. У меня заготовлены дрова, смогу довольно долго поддерживать в доме тепло, если не будет электричества», — пояснил Йыгева.

По словам печника с 28-летним опытом работы Райна Варика, такой спрос на печи он наблюдает впервые. Он перестал принимать заказы ещё в феврале.

«Первые запросы стали поступать, когда люди начали получать счета за электричество. Если раньше люди устанавливали тепловые насосы «воздух-вода» или «воздух-воздух», то сейчас хотят камин или печь, работающие на твёрдом топливе», — говорит Варик.

То, что печи и дровяные плиты снова в моде, констатируют и в фирме Ahja Moodulahi, занимающейся установкой модульных печей. Очереди длинные и в этой фирме, но, помимо долгого ожидания, проблемой может стать тот факт, что установка печи в доме невозможна.

«В течение 15 лет дома в Эстонии строились без труб. В таком случае можно полагаться только на электричество и газ. У таких людей сейчас нет никакого чувства уверенности», — сообщил исполнительный директор Ahja Moodulahi Марко Куритс.

Фирма справляется с запросами на установку печей, но с плитами ситуация сложная.

«Спрос на плиты выше, чем наши возможности. Ощущается влияние конфликта на Украине, так как возник дефицит на металлические элементы плит. Даже в Германии началась паника. В хорошем смысле слова. Люди возвращаются к печам и плитам. Вся Европа», — добавил Куритс.