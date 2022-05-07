ERR: потребительские цены в Эстонии за год выросли на 18,8%
Индекс потребительских цен в Эстонии в апреле повысился по сравнению с мартом на 3,6% и по сравнению с апрелем прошлого года на 18,8%. Как передаёт ERR, согласно данным Департамента статистики, товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 14,4%, а услуги — на 27,8%.
По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с апрелем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильём — они составили более 40% общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 119%, тепловая энергия — на 57,7% и сетевой газ — на 237,2%.
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