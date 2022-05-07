ERR: потребительские цены в Эстонии за год выросли на 18,8%

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, индекс потребительских цен в стране вырос на 18,8% по сравнению с показателями прошлого года. Как передаёт ERR, на него более всего повлияли изменения цен, связанные с жильём — они составили более 40% общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество стало дороже на 119%, тепловая энергия — на 57,7%, а сетевой газ — на 237,2%.

Индекс потребительских цен в Эстонии в апреле повысился по сравнению с мартом на 3,6% и по сравнению с апрелем прошлого года на 18,8%. Как передаёт ERR, согласно данным Департамента статистики, товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 14,4%, а услуги — на 27,8%.

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с апрелем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильём — они составили более 40% общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 119%, тепловая энергия — на 57,7% и сетевой газ — на 237,2%.

«С апреля прекратились автоматические меры компенсации расходов на электроэнергию, сетевую плату за электричество, центральное отопление, газ и сетевую плату за газ», — пояснила Трасанов. Стоимость аренды выросла на 34,4%.

Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили около пятой части от общего повышения индекса. Из продуктов питания в сравнении с апрелем прошлого года более всего подорожал картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%). Бензин стал дороже на 32,5%, и дизельное топливо — на 48,6%.