BFM TV: французские «Миражи» патрулируют небо Эстонии с базы НАТО вблизи российской границы

Французские истребители «Мираж» ежедневно вылетают с авиабазы НАТО в Эстонии для наблюдения за воздушным пространством балтийских стран, сообщает BFM TV. Пока в задачу подразделения входит только сдерживание противника, однако в случае необходимости солдаты готовы вступить в бой с нарушившими границу вражескими самолётами.

Последние проверки для французского истребителя «Мираж» перед тем, как он поднимется в эстонское небо.

КВЕНТИН, старший сержант и авиамеханик: Топливо — отлично.

Задача этих военных, прибывших из департамента Верхняя Сона, — наблюдать за воздушным пространством балтийских стран.

КВЕНТИН: Хорошо устроился?

ЛЁТЧИК: Да.

Сегодня тренировочный полёт, однако в случае оповещения о вторжении солдаты могут вступить в бой всего через несколько минут.

КВЕНТИН: Самолёты готовы к взлёту в любой момент. Здесь всегда присутствует команда механиков и пилотов. Мы всегда должны быть готовы к вылету, вот и всё, будь то падающий самолёт или просто русский.

Эта база НАТО расположена всего в 250 километрах от границы с Россией. Таким образом любой самолёт без разрешения на полёты в эстонском воздушном пространстве может представлять угрозу. Несмотря на повышенную бдительность, пока французские самолёты продолжают выполнять функцию сдерживания.

КАПИТАН ЮБЕР, глава французского подразделения на базе НАТО: Сейчас уже не мирное время. Разумеется, мы принимаем меры предосторожности: приближаясь, мы избегаем совершать манёвры, которые могут неправильно истолковать и которые могут привести к эскалации.

АНАИС КРУ, спецкорреспондент на авиационной базе Эмари (Эстония): На этой базе, которую использует НАТО, за последние месяцы воздушную тревогу поднимали около 30 раз — в три раза больше, чем за предыдущие годы. Надо заметить, что в текущих обстоятельствах российские военные самолёты чаще летают у границ со странами Балтии.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2022 года.