Daily Express: британские танки прибыли в Эстонию для сдерживания России

Великобритания отправила морские, сухопутные и воздушные войска для усиления НАТО на востоке. Как сообщает The Daily Express, британские танки и бронетехника уже прибыли в Эстонию. В ближайшие дни также будут доставлены около тысячи военнослужащих и дополнительное оборудование, что удвоит британское военное присутствие в этой стране Балтии. В Великобритании это считают надёжным средством для сдерживания России.

По заявлению Министерства обороны Великобритании, морские, сухопутные и воздушные силы страны прибыли для усиления НАТО на востоке в ответ на действия России в отношении Украины, пишет The Daily Express.

Как сообщает издание, британские танки прибыли в Эстонию в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга альянса. Министерство обороны заявило, что танки Challenger 2 и бронемашины из Королевской уэльской боевой группы прибыли в балтийскую страну из Германии.

Около тысячи военнослужащих и дополнительное оборудование будут доставлены в ближайшие дни, что удвоит британское военное присутствие в стране, в которой Великобритания возглавляет боевую группу НАТО.

Как сообщается в статье, истребители Typhoon, базирующиеся на Кипре, при поддержке самолётов-заправщиков Voyager выполнили свои первые задачи по охране воздушного пространства над Польшей и Румынией вместе с союзниками по НАТО.

Морской патрульный корабль Королевских ВМС HMS Trent участвует в учениях НАТО в восточном Средиземноморье вместе с вертолётами Merlin и морскими патрульными самолётами P8 Poseidon. К ним должен присоединиться эсминец типа 45 HMS Diamond, вышедший из Портсмута в пятницу.

Как поясняет издание, эти шаги были предприняты после того, как в пятницу на виртуальном саммите лидеров НАТО было решено направить подразделения сил реагирования альянса, в которые входит 40 тыс. военнослужащих, в восточные страны-члены на фоне опасений, что они могут стать следующей целью президента Владимира Путина после операции на Украине.

«Дополняя наших союзников по НАТО, эти развёртывания представляют собой надёжное средство сдерживания, чтобы остановить российскую агрессию, угрожающую территориальному суверенитету стран-членов», — заявил министр обороны Бен Уоллес.

В пятницу утром премьер-министр Борис Джонсон провёл разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал дополнительную поддержку в ближайшие дни, пишет британская газета. Зеленский ответил, что Украина «как никогда нуждается в поддержке партнёров», и призвал к ужесточению санкций.

Как подчёркивает The Daily Express, Украина продолжает сохранять оптимизм. Президент Владимир Зеленский заявил, что его войска всё ещё контролируют столицу Киев, и обратился к «друзьям» страны за рубежом с призывом присоединиться к борьбе против России.

Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии. После того как она пообещала удвоить количество британских войск в стране, в её распоряжении вскоре должно было находиться около 1,8 тыс. военнослужащих. Также у Великобритании есть 140 военнослужащих в Польше, напоминает британская газета The Daily Express.

По словам замминистра обороны Джеймса Хиппи, «Великобритания уже является вторым по величине участником в плане увеличения численности войск, уступая только США. Но мы понимаем, что нам может понадобиться больше сухопутных, морских и воздушных сил — и мы предоставим их, если другие союзники по НАТО не смогут реагировать в том же темпе, что и мы».