Telegraph: в Лондоне признали, что «дни напролёт» убеждают ЕС отключить Россию от SWIFT

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна прилагает усилия, чтобы заблокировать доступ России к одной из крупнейших межбанковских систем. По его словам, ряд стран ЕС выступают против этого шага, поскольку оплачивают через SWIFT газовые поставки, пишет The Daily Telegraph.

Великобритания будет добиваться отключения России от SWIFT, несмотря на нерешительность ЕС и США. С таким заявлением выступил министр обороны страны Бен Уоллес, пишет The Daily Telegraph.

Накануне ЕС объявил о втором пакете санкций против России. Они затронули широкий спектр секторов, включая финансы, энергетику, транспорт, экспорт, визы и отдельных лиц. Однако лидеры блока решили не отключать страну от одной из крупнейших международных межбанковских систем, напоминает издание.

«К сожалению, мы не контролируем SWIFT. Решение по ней не может быть односторонним», — сказал Уоллес в недавнем интервью. По его словам, Евросоюз выступает против этого шага, поскольку оплачивает через систему поставки российского газа.

«Мы хотим, чтобы её (Россию. — ИноТВ) отключили. Другие страны не хотят. У нас не так много вариантов. Мы собираемся работать дни напролёт в попытке добиться этого», — добавил министр.

В британском правительстве отказались называть изданию страны, которые препятствуют предложению Лондона. Но, по словам представителя Бориса Джонсона, власти Соединённого Королевства полны решимости доказать Владимиру Путину, что они могут «нанести жёсткий удар по российской экономике».

Между тем посол ЕС в Великобритании Жуан Вале де Алмейда призвал мировых лидеров «не зацикливаться» на исключении России из международной платёжной системы. По его словам, те, кто стремится отключить страну от SWIFT, должны учитывать негативное влияние этого решения на другие государства.

«Что касается финансового сектора, мы не должны зацикливаться на SWIFT, — сказал он. — Меры, которые мы принимаем, оказывают огромное влияние на финансовый сектор России. Они затрагивают 70 процентов банковской системы и ядро государственных компаний, которые финансируют военные действия».

«Необходимо точно выверять наши меры в зависимости от того, какое влияние они оказывают. Каждое действие рождает противодействие. Нам тоже нужно это учитывать», — добавил европейский дипломат.

Ирландский премьер Михол Мартин также поддержал решение не блокировать доступ России к системе. По его словам, ЕС не стоит уделять особого внимания SWIFT, поскольку санкции, уже принятые блоком, и так «нанесут ущерб российской экономике и промышленности».

В то время как Джонсон подталкивает европейских лидеров к поддержке этого шага, США всё ещё воздерживаются от отключения России от SWIFT. Хотя, по признанию Джо Байдена, Белый дом рассматривает такой вариант, в Европе пока нет единой позиции по этому поводу, обращает внимание The Daily Telegraph.