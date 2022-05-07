Le Figaro: охранник ночного клуба обвинил эстонских евродепутатов в расизме

Двое представителей Эстонии в Европарламенте позволили себе расистские высказывания в адрес охранника ночного клуба, который задержал их из-за неподходящей одежды, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP и региональные СМИ. Депутаты отрицают обвинения в дискриминации и указывают, что прибывшие на место полицейские неправильно оценили ситуацию.

В Страсбурге проводят предварительную проверку после инцидента между охранником дискотеки и эстонскими евродепутатами, пишет Le Figaro со ссылкой на агентство AFP. Согласно информации из источников, знакомых с делом, в ночь со среды на четверг в одном из ночных клубов в центре города двое сотрудников Европарламента оскорбили охранника и позволили себе расистские высказывания.

По данным этого источника, которые подтверждает региональная газета Les Dernières nouvelles d'Alsace, эстонцы находились в Страсбурге для участия в пленарном заседании законодательного органа ЕС. Около 4 часов ночи вместе с группой других евродепутатов они оказались у дверей ночного заведения. Информационный сайт err.ee приводит их имена: Рихо Террас, бывший командующий Силами обороны Эстонии и член консервативной Европейской народной партии, и Яак Мадисон, состоящий в ультраправой группе «Идентичность и демократия».

Les Dernières nouvelles d'Alsace восстанавливает события той ночи со слов управляющего дискотекой и охранника: на входе последний попросил парламентариев оставить в гардеробе куртку и заплатить за её хранение, на что один из эстонцев ответил отказом. После этого, указывает управляющий ночным клубом, со стороны гостя прозвучали «расистские и дискриминирующие высказывания» в адрес охранника: так, депутат обозвал его «негром» и «обезьяной».

Знакомый с делом источник рассказывает, что затем ситуация ещё больше накалилась, так что пришлось вызвать полицию. Один из эстонцев ударил полицейского, а затем, когда его самого уложили на землю, сообщил о своём статусе евродепутата и депутатской неприкосновенности, что положило конец конфликту.

Со своей стороны политики объяснили в интервью эстонским СМИ, что Рихо Терраса не пустили в клуб из-за неподходящей одежды. Как отмечает err.ee, сотрудники Европарламента опровергают все обвинения в расизме и считают, что французская полиция «перестаралась». Источник в суде сообщает, что в настоящее время «проходит предварительное расследование», пишет Le Figaro.