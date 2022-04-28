Fox News: Маск вывел «новых маккартистов» на чистую воду

Перспектива возвращения свободы слова в Twitter после покупки этой онлайн-платформы предпринимателем Илоном Маском повергла в ужас американских левых. Как отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд, либералы превратились в «новых маккартистов», требующих цензуры под предлогом борьбы с расизмом и гомофобией.
В детстве я только и слышал, что о маккартизме. Джо Маккарти был злодеем-сенатором, начавшим охоту за тайными коммунистами, внедрившимися в государственные структуры, университеты и киноиндустрию. В 1950-е, когда это, вероятно, не было правдой. В конечном итоге клеветническая тактика привела к его падению. Повредила она и антикоммунистическому движению, превратив многих в антиантикоммунистов. Или — сокращённо — в Берни Сандерса.
Всегда, когда Голливуд или СМИ пытаются изображать из себя героев или жертв, они разыгрывают карту маккартизма. Как храбро было с их стороны давать отпор сеятелям страха!
Но теперь всё изменилось. Кто новые маккартисты? Маск вывел их на чистую воду. Настоящее подавление свобод сегодня осуществляют почти исключительно левые. Их пропаганда сеет страх перед мнимым расистским или гомофобным влиянием на американские институты. Они используют чувства и эмоции, чтобы манипулировать вами. Но они торгуют страданиями, они делают деньги на демонизации.
Опять-таки, это часть большого поворота: поборники свободы слова уже не слева, а справа, движение в защиту женщин теперь тоже не слева, а справа. В наши дни спасти женский спорт хотят только феминистки-лесбиянки и зрители Такера Карлсона! Вот уж действительно, странные партнёры! Представьте себе Пэта Буна* в обнимку с Билли Джин Кинг**. Я вот представил!
Большой поворот происходит и в развлекательной индустрии. В 1980-е годы правые говорили, что рок-музыка превращает детей в сатанистов или, хуже того, в демократов. А теперь правые борются за то, чтобы юмористы могли говорить что хотят. И это левые взяли на себя роль цензоров, заявив, что слова — это оружие.
Очень скоро Администрация транспортной безопасности не будет пускать вас в самолёт, если вы не назовёте правильные (гендерные. — ИноТВ) местоимения. Левые превратились во всё то, что они, по их собственным словам, ненавидели. И даже в кое-что похуже.
Дата выхода в эфир 27 апреля 2022 года.
* Американский эстрадный певец, популярный в 1950-е гг. Известный сторонник консервативной идеологии и Республиканской партии США (прим. ИноТВ).
** Американская теннисистка, первая ракетка мира в 1966 — 1968 и 1972 гг. Известна своими феминистическими взглядами и гомосексуальными связями (прим. ИноТВ).
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