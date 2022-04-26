CNBC: «день расплаты» — демократы опасаются, что из-за покупки Маска в Twitter вернётся Трамп

Белый дом и стратеги Демократической партии опасаются, что покупка компании Twitter Илоном Маском может оказать серьёзное влияние на ход выборов в 2024 году, учитывая, что миллиардер может позволить туда вернуться Дональду Трампу, пишет CNBC. При этом, по данным источников канала, республиканцы просто «в восторге» от такого развития событий и считают этот шаг Маска «поворотным моментом» для своей партии.

Чиновники Белого дома и стратеги Демократической партии США в частном порядке выразили опасения, что враждебное поглощение компании Twitter Илоном Маском, который собирается приобрести её за $44 млрд, окажет определённое влияние на ход президентских выборов 2024 года, в частности, по той причине, что миллиардер может позволить экс-президенту Дональду Трампу вернуться на платформу, пишет CNBC.

По словам источников канала, чиновники администрации президента США Джо Байдена внимательно наблюдают за этой сделкой. Они, в частности отмечают, что некоторые члены команды Байдена беспокоятся, что генеральный директор Tesla позволит Трампу и другим республиканцам, которых заблокировали в Twitter, вновь вести там свои страницы.

Совет директоров Twitter принял предложение Маска о выкупе социальной сети и делистинге компании. При этом эту сделку ещё должны одобрить акционеры и надзорные органы.

«Свобода слова — это краеугольный камень жизнеспособной демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», — заявил по этому поводу Маск.

Между тем ближайшее окружение Байдена и партийные стратеги опасаются, что при Маске в Twitter в преддверии президентских выборов 2024 года появится немало дезинформации, которая может сыграть свою роль, если Трамп попытается взять у Байдена реванш. По словам источника CNBC, среди обеспокоенных таким поворотом событий — бывший президент США Барак Обама, который также полагает, что Трамп может вернуться на платформу.

«Теперь Трамп будет пользоваться Twitter, чтобы нанести куда больше ущерба с тем, чтобы вернуть себя власть в 2022 и 2024 годах. При этом Илон Маск не дал никаких намёков на то, что он собирается каким-либо образом ему мешать», — сообщила опытный стратег-демократ Мэри Энн Марш.

Ещё один стратег также отметил, что для Демократической партии «это нехорошо».

«Маск отличный инженер и бизнесмен, но я бы не доверил ему свою дочь, не говоря уже о миллионах людей, которые полагаются на Twitter как источник информации», — заявил он. При этом, как напоминает канал, демократы вполне могут потерять большинство как в палате представителей, так и в сенате в ходе грядущих промежуточных выборов.

Трамп и его соратники продолжают без всяких оснований утверждать, что у них «украли» выборы 2020 года, притом что политики из обеих партий, включая экс-генерального прокурора Трампа Билла Барра, заявили об отсутствии следов каких-либо значительных фальсификаций, а Байден одержал честную победу.

В этом контексте Twitter навсегда заблокировал страничку Трампа, на которую было подписано более 88 млн человек, по причине распространения экс-президентом ложной информации и предположительного подстрекательства к беспорядкам 6 января 2021 года на Капитолийском холме. Доступа к платформе лишились также некоторые союзники Трампа, включая стратега Роджера Стоуна и бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Вместе с тем Трамп заявил, что не вернётся в Twitter, даже если Маску удастся довести сделку до конца. Однако ряд близких к нему людей считают, что экс-президент всё же предпримет некоторые усилия для возвращения своего аккаунта.

У Маска были довольно тесные отношения с Трампом, когда тот ещё находился в президентском кресле. Глава Tesla даже входил в состав двух президентских консультативных советов до выхода США из Парижских соглашений по климату. Позже Трамп заявил, что считает Маска одним из «великих мировых гениев». Что же касается Байдена, то Маск не раз критиковал его за то, что он не хочет признавать в Tesla лидера индустрии электромобилей.

Республиканские стратеги считают, что покупка Маском Twitter может оказать огромное влияние на положение их партии в 2024 году. Республиканец Майк Капуто, например, полагает, что покупка Маска стала «поворотным моментом» для его партии.

Другой же стратег, который отказался называть своё имя, заявил, что республиканцы просто «в восторге» от этого шага Маска, так как они уверены, что Twitter подвергал их высказывания цензуре.

«Республиканцы давно презирают Twitter. И вот настал день расплаты», — отметил он.