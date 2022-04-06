ABC News: став акционером Twitter, Маск способен подтолкнуть его к переменам
Один из самых ярых критиков Twitter стал крупнейшим акционером компании. Глава Tesla Илон Маск купил 73,5 миллиона акций Twitter, сосредоточив в своих руках долю в соцсети, составляющую более девяти процентов. Маск не обнародовал стоимость акций, но эта инвестиция могла обойтись ему примерно в три миллиарда долларов, учитывая цену акций в прошлую пятницу.
ДЭН ИВС, сотрудник компании Wedbush Securities: Маск не делает пробу воды, он сразу ныряет вглубь бассейна. Это начало последующей долгой мыльной оперы между Twitter и самим Илоном Маском.
Аналитики полагают, что теперь Маск может подтолкнуть Twitter к переменам. Недавно он поднимал вопрос о свободе слова на платформе. В прошлом месяце Маск написал: «Учитывая, что Twitter фактически выполняет роль городской площади, его неспособность соблюдать принципы свободы слова подрывает основы демократии. Что делать?». Он также ранее писал в Twitter о том, что всерьёз обдумывает идею создания совершенно новой социальной сети. Эксперты считают: его следующим шагом станет получение места в совете директоров Twitter.
ДЖОШ БРАУН, исполнительный директор компании Ritholtz Wealth Management: Если человек, имеющий 80 миллионов подписчиков, хочет иметь право голоса, а ваш совет директоров заполнен людьми, которые даже не пользуются вашим продуктом и не пишут в Twitter, почему бы вам не захотеть услышать его точку зрения?
Маск уже упоминал о возможности введения функции, о которой просили многие пользователи: клавиши редактирования твита после его публикации. Вчера вечером Макс опубликовал в Twitter опрос: «Хотите ли вы клавишу редактирования?» и получил более миллиона ответов за два часа. Подавляющее большинство ответило: «Да».
Тем временем в понедельник, после появления этой новости, акции Twitter выросли почти на 30 процентов, что помогло Маску добавить около миллиарда долларов к своему капиталу.
Дата выхода в эфир 05 апреля 2022 года.
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