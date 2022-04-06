ABC News: став акционером Twitter, Маск способен подтолкнуть его к переменам

Ярый критик Twitter Илон Маск стал крупнейшим акционером соцсети, завладев 9% акций компании, сообщает ABC News. Как отмечают эксперты, следующим шагом предпринимателя может стать членство в совете директоров интернет-платформы и влияние на её развитие. Ранее Маск не раз критиковал Twitter за отсутствие свободы слова, напоминает телеканал.

Один из самых ярых критиков Twitter стал крупнейшим акционером компании. Глава Tesla Илон Маск купил 73,5 миллиона акций Twitter, сосредоточив в своих руках долю в соцсети, составляющую более девяти процентов. Маск не обнародовал стоимость акций, но эта инвестиция могла обойтись ему примерно в три миллиарда долларов, учитывая цену акций в прошлую пятницу.

ДЭН ИВС, сотрудник компании Wedbush Securities: Маск не делает пробу воды, он сразу ныряет вглубь бассейна. Это начало последующей долгой мыльной оперы между Twitter и самим Илоном Маском.

Аналитики полагают, что теперь Маск может подтолкнуть Twitter к переменам. Недавно он поднимал вопрос о свободе слова на платформе. В прошлом месяце Маск написал: «Учитывая, что Twitter фактически выполняет роль городской площади, его неспособность соблюдать принципы свободы слова подрывает основы демократии. Что делать?». Он также ранее писал в Twitter о том, что всерьёз обдумывает идею создания совершенно новой социальной сети. Эксперты считают: его следующим шагом станет получение места в совете директоров Twitter.

ДЖОШ БРАУН, исполнительный директор компании Ritholtz Wealth Management: Если человек, имеющий 80 миллионов подписчиков, хочет иметь право голоса, а ваш совет директоров заполнен людьми, которые даже не пользуются вашим продуктом и не пишут в Twitter, почему бы вам не захотеть услышать его точку зрения?

Маск уже упоминал о возможности введения функции, о которой просили многие пользователи: клавиши редактирования твита после его публикации. Вчера вечером Макс опубликовал в Twitter опрос: «Хотите ли вы клавишу редактирования?» и получил более миллиона ответов за два часа. Подавляющее большинство ответило: «Да».

Тем временем в понедельник, после появления этой новости, акции Twitter выросли почти на 30 процентов, что помогло Маску добавить около миллиарда долларов к своему капиталу.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2022 года.