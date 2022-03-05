BS: «только под дулом пистолета» — Маск обещал, что Starlink не будет блокировать российские СМИ

18:16 ФСБ задержала в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки ФСБ России сообщила о задержании сторонника украинской неонацистской группировки в Рязанской области, который оказался администратором радикальных сообществ в интернете.

18:08 «Победа» с 8 марта приостанавливает полёты за рубеж Лоукостер «Победа» с 8 марта приостанавливает международные рейсы в соответствии с рекомендацией Росавиации.

18:06 Россия ведёт переговоры со странами СНГ и БРИКС о создании новых спортивных лиг В Министерстве спорта России рассказали о переговорах со странами СНГ и БРИКС о возможном создании совместных спортивных лиг.

17:55 Легков заявил, что очень счастлив за Непряеву Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков отреагировал на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

17:53 Путин сообщил, что власти выработают единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что власти подготовят новые меры поддержки семей с детьми.

17:49 В Подмосковье заготовили 70 т донорской крови в 2021 году В Московской области заготовили около 70 т донорской крови в 2021 году.

17:48 Захарова заявила о недопустимости вмешательства англосаксов в дела России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит англосаксам вмешиваться в дела страны.

17:47 МИД: Россия не забудет сотрудничества англичан с ультранационалистами на Украине Россия не забудет стремления Британии сотрудничать с ультранационалистическими силами на Украине и поставок киевскому режиму британского вооружения, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

17:45 «Црвена Звезда» не собирается расторгать контракт с «Газпромом» Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» не намерен расторгать контракт с российской государственной компанией «Газпром».

17:39 В офисе Зеленского заявили, что третий раунд переговоров состоится «в ближайшие дни» Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдёт «в ближайшие день-два».

17:36 Боярский о возможном массовом отъезде легионеров в РПЛ: сильный удар по качеству футбола Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном массовом отъезде иностранных футболистов из российских клубов.

17:32 МИД России: заявления Австрии о ситуации на Украине ставят под сомнение её «нейтралитет» В МИД России прокомментировали заявления властей Австрии о ситуации на Украине, отметив, что слова представителей страны ставят под сомнение её «нейтралитет».

17:25 Послу США в России Салливану вручена нота протеста после высказывания сенатора Грэма Замглавы МИД России Сергей Рябков вручил послу США в Москве Джону Салливану ноту протеста после провокационных и агрессивных высказываний американского сенатора Линдси Грэма.

17:20 Американскую баскетболистку Грайнер задержали в Шереметьеве из-за перевозки наркотиков Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу из США Бриттни Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК, арестовали в Подмосковье.

17:14 От россиян в посольство России в ФРГ поступило несколько сотен жалоб на травлю В посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

17:11 Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте артиста Газманова Украинский суд заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

17:10 ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины, причастного к энергоблокаде полуострова Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, который входил в группировку «Крымско-татарский батальон» и участвовал в энергоблокаде полуострова.

17:10 Аналитик Ульянов рассказал о возможных рисках при использовании VPN-сервисов Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о возможных рисках при использовании VPN-сервисов.

17:08 Источник: СБУ убила члена делегации Киева на переговорах с Россией и банкира В украинских СМИ со ссылкой на источник появилась информация, что Служба безопасности Украины убила члена делегации Киева, участвовавшего в первом раунде переговоров с Россией, и банкира, его имя не называют.

17:02 Батугин: российские кёрлингисты справятся с ударом после отстранения от Паралимпиады Старший тренер сборной России по кёрлингу на колясках Антон Батугин выразил уверенность, что его подопечные способны выдержать тяжёлый психологический удар после отстранения от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине.

17:00 В Нижегородской области зарегистрировали 3009 случаев коронавируса за сутки В Нижегородской области зарегистрировали 3009 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 236 жителей.

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16:50 Путин: введение бесполётной зоны над Украиной будет означать участие в конфликте Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

16:48 Путин заявил, что военная спецоперация на Украине идёт по плану Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идёт по плану и графику, запланированному Генштабом.

16:48 Путин рассказал, почему Генштаб России пошёл по пути уничтожения инфраструктуры ВСУ Россия могла действовать на Украине по-разному, в том числе помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, подкрепив войска ЛНР и ДНР, однако в таком случае «с той стороны» — со стороны Запада и радикалов — шла бы бесконечная поддержка материальными ресурсами, поэтому Генштаб пошёл другим путём и начал уничтожать военную инфраструктуру ВСУ.

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16:40 Панжинский: об успехах Непряевой в текущем сезоне можно снимать фильмы Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что об успехах лыжницы Натальи Непряевой должны снять фильм.

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16:30 Народная милиция освободила похищенного ранее представителя ЛНР в СЦКК Косяка Народная милиция ЛНР освободила наблюдателя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), которого ранее схватили украинские военные на линии соприкосновения. Он провёл в плену 143 дня.

16:26 Путин исключил возможность введения в России военного положения Военное положение и режим чрезвычайной ситуации на территории России вводить не планируется. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

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16:09 Глава МИД Украины Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Североатлантического альянса не вызывает уважения.

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16:02 Путин назвал решение о проведении спецоперации на Украине тяжёлым Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении специальной военной операции на Украине тяжёлым.