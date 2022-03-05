BS: «только под дулом пистолета» — Маск обещал, что Starlink не будет блокировать российские СМИ

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что обеспечивающая подачу интернет-соединения спутниковая система Starlink не будет блокировать российские источники информации, несмотря на призывы со стороны некоторых стран. В то же время он посоветовал украинцам использовать Starlink с осторожностью, выразив опасения, что его коммерческая интернет-сеть может стать мишенью для российских кибератак, сообщает Business Standard.
Коммерческая спутниковая система Starlink не планирует блокировать российские СМИ. Об этом заявил в субботу Илон Маск, генеральный директор компании Tesla, которому также принадлежит проект SpaceX и его спутниковое подразделение Starlink. Маск также назвал себя «абсолютистом свободы слова», пишет Business Standard.
«Правительства некоторых стран (не Украины) потребовали от Starlink заблокировать российские информационные источники. Но мы не будем этого делать, если только под дулом пистолета», — написал Маск на своей странице в Twitter. Он также сообщил, что компания SpaceX в нынешних обстоятельствах «переориентировалась на киберзащиту и преодоление помех сигналам», что может вызвать небольшие задержки при установке соединения.
Ранее Маск предупредил украинцев, чтобы они использовали спутниковую систему Starlink с осторожностью, поскольку опасается, что его независимая коммерческая интернет-сеть может «с высокой вероятностью» стать мишенью для кибератак со стороны России. Это способно помешать работе всей системы этого спутникового сервиса, поясняется в статье.
Тем временем западные технологические гиганты, включая компании Apple, Google, Microsoft, Twitter, YouTube, Meta и ряд других интернет-платформ, уже ограничили вещание таких российских СМИ, как RT и Sputnik, после начала российской спецоперации на Украине, сообщает Business Standard.
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