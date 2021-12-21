Insider: «больше, чем любой другой американец в истории» — Маск заявил, что заплатит более $11 млрд налогов

Американский предприниматель Илон Маск заплатит в 2021 году более $11 млрд налогов, передаёт Insider. По словам самого миллиардера, это станет самым большим размером налогов в истории Соединённых Штатов.
Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму более $11 млрд, сообщает Insider.
«Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — отметил на своей страничке в Twitter американский предприниматель.
For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year
На прошлой неделе Маск утверждал, что заплатит в этом году «больше налогов, чем любой другой американец в истории». Так предприниматель ответил на слова сенатора США Элизабет Уоррен, которая выступает за повышение налогов для богатых, о том, что руководитель Tesla «наживается на всех остальных».
Как отмечает издание, на протяжении многих лет миллиардер выплачивал весьма незначительные суммы по сравнению с его состоянием. В июне портал ProPublica сообщил, что с 2014 по 2018 год Маск заплатил в общей сложности $455 млн налогов, хотя его состояние выросло на $13,9 млрд. А в 2018 году Маск и вовсе не заплатил ни цента подоходного налога.
Цены на недвижимость в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не больше уровня инфляции, а в некоторых регионах рост стоимости жилья может остановиться, заявил гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Заместитель Генсека ООН Идзуми Накамицу порекомендовала ускорить работу по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом она заявила на онлайн-лекции в российском аналитическом центре международной безопасности — ПИР-Центре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.
Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что существенный прогресс в отношениях России и Соединённых Штатов может произойти только в условиях деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью следующего года.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года принесёт дополнительные $4,4 млрд дохода за первый четырёхлетний цикл.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.