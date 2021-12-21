Insider: «больше, чем любой другой американец в истории» — Маск заявил, что заплатит более $11 млрд налогов

Американский предприниматель Илон Маск заплатит в 2021 году более $11 млрд налогов, передаёт Insider. По словам самого миллиардера, это станет самым большим размером налогов в истории Соединённых Штатов.

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму более $11 млрд, сообщает Insider.

«Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году», — отметил на своей страничке в Twitter американский предприниматель.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

На прошлой неделе Маск утверждал, что заплатит в этом году «больше налогов, чем любой другой американец в истории». Так предприниматель ответил на слова сенатора США Элизабет Уоррен, которая выступает за повышение налогов для богатых, о том, что руководитель Tesla «наживается на всех остальных».

Как отмечает издание, на протяжении многих лет миллиардер выплачивал весьма незначительные суммы по сравнению с его состоянием. В июне портал ProPublica сообщил, что с 2014 по 2018 год Маск заплатил в общей сложности $455 млн налогов, хотя его состояние выросло на $13,9 млрд. А в 2018 году Маск и вовсе не заплатил ни цента подоходного налога.