Insider: Маск задумался о создании собственной соцсети ради свободы слова

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в конце прошлой недели сообщил, что он подумывает о создании новой собственной платформы для социальных сетей, где свобода общения не будет ограничиваться. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что не позволит Маску выйти из соглашения 2018 года, согласно которому юристы Tesla контролируют, как он использует Twitter, хотя сам Маск оспаривает это и утверждает, что ему ограничивают свободу слова, пишет Insider.

Илон Маск раскритиковал Twitter, обвинив эту компанию в том, что она не в состоянии «придерживаться принципов свободы слова», и сообщил, что всерьёз подумывает о создании собственной альтернативной социальной сети. Об этом генеральный директор Tesla и SpaceX заявил в конце прошлой недели после серии твитов с критикой этой социальной платформы, поясняет Insider.



В частности, в прошлый четверг Маск написал, комментируя опрос в Twitter, что cвобода слова необходима для функционирования демократии, и обратился к своим подписчикам с вопросом: «Верите ли вы в то, что Twitter неукоснительно придерживается этого принципа?» — говорится в статье. А в пятницу он продолжил серию твитов, посвящённых этой теме, и отметил, что несоблюдение принципов свободы слова на платформе Twitter «коренным образом подрывает демократию».



В ответ один из пользователей задал Маску вопрос о том, не планирует ли он создать новую платформу для социальных сетей, где первостепенное значение будет иметь принцип свободы слова и при этом уровень пропаганды будет минимальным. На это предложение Маск ответил в субботу, что он серьёзно об этом задумывается, пишет Insider.



Ранее в этом месяце в отношении Маска из-за его публикаций в Twitter была проведена проверка Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая заявила, что не позволит ему выйти из соглашения от 2018 года, согласно которому юристы компании Tesla контролируют содержание его твитов, поясняет автор. При этом Маск возражал против повестки в суд, утверждая, что это «ограничивает его свободу слова».



Если гендиректор Tesla и SpaceX действительно займётся созданием альтернативной платформы для социальных сетей, он станет не первым известным персонажем, который пытается таким образом отстаивать свою свободу слова, отмечается в статье. В частности, бывший президент США Дональд Трамп в феврале запустил свою платформу Truth Social.



А генеральный директор MyPillow Майк Линделл в марте запустил собственную версию YouTube под названием Frank Speech. Он также сообщил в интервью Insider, что планирует выпустить ещё одно приложение — Frank Social, которое, по его задумке, должно стать альтернативой для Facebook*, говорится в статье. Все эти инициативы пополнили набор выпущенных недавно приложений, включая Gab и Gettr, которые уже успели привлечь внимание многих пользователей в США из числа правых и консерваторов, заключает автор.



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