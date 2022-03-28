Insider: «признаю честно, это прекрасный двигатель» — Маск прокомментировал прекращение поставок российских РД-180 и РД-181 в США

На фоне прекращения поставок российских ракетных двигателей в США в ответ на американские санкции Илон Маск отметил, что такие корпорации, как Boeing и Lockheed, «в значительной мере полагались» на двигатель РД-180. Бизнесмен признал, что «это прекрасный двигатель», но теперь предприятиям в США придётся активнее искать ему замену.

В ходе недавнего интервью глава Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск поделился своими соображениями о качестве российских ракетных двигателей и зависимости американских аэрокосмических предприятий от них, сообщает Insider.

Издание напоминает, что ранее Москва объявила о прекращении поставок российских двигателей в США в ответ на американские санкции, введённые из-за спецоперации России на Украине. «Мы считаем, что не можем в сложившихся обстоятельствах снабжать США нашими лучшими в мире двигателями. Пусть летают на чём-то ещё, на своих мётлах, но по крайней мере эти поставки мы замораживаем», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Отвечая на вопрос о том, опасна ли такая ситуация для Америки, Маск подчеркнул: «Boeing и Lockheed в значительной мере полагались на российский двигатель РД-180. И признаю честно: это прекрасный двигатель. В будущем они рассчитывают заменить его двигателями от Blue Origin. Но также есть ракета Antares, в которой, насколько я знаю, задействован РД-181. И в итоге она летать не сможет».

По информации Insider, на двигателях РД-180 летают американские ракеты Atlas V, на которых работает United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin. В своей новой ракете Vulcan ULA планирует использовать двигатели Blue Origin, однако до этого сообщалось об отсрочках поставок.

О проблеме зависимости от российских двигателей недавно также высказалась и американская астронавтка Пегги Уитсон, добавляет Insider. По её мнению, США зависят от российских ракетных двигателей сильнее, чем должны. «Я бы хотела, чтобы мы активнее стимулировали разработку собственных ракетных двигателей в США. Думаю, нам это было бы полезно», — прокомментировала Уитсон.

Говоря о возможных рисках и перспективах для SpaceX, связанных с прекращением поставок российских двигателей, Маск отметил: «Мы в SpaceX разрабатываем и производим собственные ракетные двигатели. Так что у нас, по сути, никаких российских компонентов и не было».