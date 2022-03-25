Daily Mail: Китай вынудит Безоса и Маска подвинуться в космосе

В течение следующих десяти лет Китай планирует приспособить свою космическую станцию «Тянгун» для космического туризма, вступая в конкуренцию с такими игроками, как Джефф Безос и Илон Маск, пишет Daily Mail. Отмечается, что Пекин намеревается создать новый тип космического корабля многоразового использования, который сможет доставлять туристов в космос.

Китай в течение следующих десяти лет планирует открыть свою новую космическую станцию для туристов, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в Пекине намереваются конкурировать с другими игроками на рынке космического туризма, такими как Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

Издание напоминает, что Китай запустил свою космическую станцию «Тянгун» в 2021 году. Её последние модули должны быть подсоединены к ней позднее в этом году.

Объявление Китая происходит на фоне того, что в стране резко растёт число миллиардеров, отмечает Daily Mail: быстрее, чем где-либо ещё в мире. Пока конкретной информации о том, как будет выглядеть китайский космический туризм нет, однако власти страны говорят о том, что уже относительно скоро смогут отправлять в космос туристов. Сообщается, что Китай работает над созданием нового космического аппарата многоразового использования, который будет способен нести на своём борту до семи астронавтов.

Как информирует Daily Mail, всего станция «Тянгун» будет иметь три модуля. Её конструкция схожа со станцией МКС и позволяет подсоединять новые модули по мере необходимости. Пока неизвестно, будут ли туристы прибывать в центральный модуль станции, или же под космический туризм выделят отдельный.

Планы Китая означают, что Пекин собирается вступить в конкуренцию на привлекательном рынке для миллиардеров, мечтающих о путешествии в космос, отмечает издание. Между тем, для полного завершения работ на станции «Тянгун» требуется ещё шесть полётов. Пока на станцию можно полететь только на корабле «Шэньчжоу», но в Китае работают над созданием новых аппаратов. В частности, в планах постройка космического корабля для многоразового использования.