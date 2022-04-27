DT: Илон Маск пообещал защищать «волю народа» после предупреждения ЕС о возможной блокировке Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что понимает под свободой слова только то, что «соответсвует закону», а цензура, которая выходит за его рамки, «противоречит воле народа», пишет The Daily Telegraph. В США и ЕС многие политики выразили опасения относительно покупки Маском Twitter и его видения свободы слова, тогда как в Великобритании заявленные предпринимателем цели назвали «благородными».

Илон Маск осудил «чрезвычайную реакцию антител со стороны тех, кто боится свободы слова» после того, как Брюссель пригрозил Twitter блокировкой в случае нарушения платформой, которую американский миллиардер приобрёл за $44 млрд, действующих в ЕС правил пользования социальными сетями, сообщает The Daily Telegraph.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон предупредил, что любая компания, работающая на территории Евросоюза, должна соблюдать правила блока, например, в отношении разжигания ненависти в сети. «Будь то автомобили или социальные сети, любая компания, работающая в Европе, должна соблюдать наши правила. Маск хорошо это знает», — заявил Бретон.

Это означает, что Twitter необходимо соблюдать новый закон Евросоюза о цифровых услугах, который требует жёсткой модерации потенциально опасного контента. В противном случае её могут ждать штрафы или даже блокировка: если Twitter «не будет соблюдать наше законодательство, то будут введены санкции — 6 процентов выручки компании, а если нарушения продолжатся, платформе может быть запрещено работать в Европе».

Как отмечает издание, во вторник вечером Маск настаивал на том, что Twitter будет соблюдать законы, однако не будет предпринимать никаких дальнейших действий по ограничению того, что могут писать пользователи.

«Под «свободой слова» я понимаю только то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона», — отметил Маск, добавив, что если люди захотят меньшей свободы слова, то они попросят правительство принять соответствующие законы, в связи с чем «выход за рамки закона противоречит воле народа».

The Daily Telegraph напоминает, что на фоне опасений относительно того, что миллиардер может ослабить правила модерации Twitter, покупка Маском компании вызвала «негативную реакцию со стороны политиков по обе стороны Атлантики».

В частности, в США представители Демократической партии выступали против сделки, опасаясь, что это может привести к тому, что бывший президент Дональд Трамп, аккаунт которого заблокирован, вернётся к использованию соцсети. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, ярый критик Маска, призывавшая ввести налог на богатство, назвала покупку «опасной для нашей демократии».

Впрочем, в Великобритании заявленные Маском цели по расширению свободы слова снискали одобрение со стороны министра по делам малого бизнеса Пола Скалли, который назвал их «благородными». По его словам, Великобритания «не будет арестовывать Илона Маска» в том случае, если Twitter не сможет удалить оскорбительные сообщения пользователей из других стран, которые будут нарушать законопроект о безопасности в интернете. Впрочем, пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона отметил, что все социальные сети должны быть «ответственными», что подразумевает «защиту своих пользователей от вреда на их сайтах».