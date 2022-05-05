Independent: британские врачи регулярно сталкиваются с «ужасающим и системным расизмом»

Британские врачи общей практики регулярно имеют дело с проявлениями расизма со стороны как своих пациентов, так и коллег, пишет The Independent. При этом, как отмечает издание, хотя такое отношение вызывает у врачей боль, главными жертвами этой тенденции станут сами пациенты, так как из-за такого отношения медицинские кадры просто не хотят оставаться в профессии.

Британские врачи общей практики зачастую сталкиваются с «ужасающим и системным» расизмом, исходящим со стороны их пациентов и коллег, пишет The Independent со ссылкой на попавший в публичное пространство отчёт Национальной службы здравоохранения.

В своём отчёте Агентство по подготовке медицинских кадров в Лондоне сообщило о повсеместном распространении расизма и дискриминации в системе первичной медико-санитарной помощи в британской столице. При этом врачи общей практики в других частях страны сообщают примерно то же самое.

По словам врачей, с которыми удалось пообщаться изданию, их не раз называли «чумазыми пакистанцами», в то время как многие люди просто уходили из-за шовинистских выпадов. При этом пациенты нередко просили, чтобы их принял «белый» терапевт или «терапевт-англичанин».

Между тем, опытные врачи общей практики предупреждают, что главными жертвами этой тенденции окажутся сами пациенты, так как, столкнувшись с таким отношением, медперсонал будет уходить из медицины.

По данным опроса агентства, каждый третий работник первичной медицинской помощи, включая врачей общей практики, фармацевтов, стоматологов и оптометристов, сообщил, что за последние 12 месяцев сталкивался с расовой дискриминацией или притеснениями со стороны пациентов. При этом каждый пятый отметил, что сталкивался с таким отношением со стороны своих коллег.

«Существуют серьёзные доказательства того, что в Великобритании расизм бытует на системном уровне, а расизм в Национальной службе здравоохранения как на рабочем месте получил систематическое распространение, — отметил заместитель директора по делам медицины в Агентстве по подготовке медицинских кадров профессор Саймон Грегори. — Этот отчёт — это шокирующее свидетельство ужасной, поистине ужасающей дискриминации по запрещённым признакам».

«Вызывающие отвращение и боль истории многих моих коллег, которые годами живут с этим, нельзя игнорировать, и теперь благодаря лидерам лондонского образования в области первичной медицинской помощи мы располагаем убедительными доказательствами. Доказательствами, на которые нельзя закрыть глаза», — добавил он.

Согласно докладу, чаще всего медработники имели дело с притеснениями или дискриминацией по расовому признаку. Вторым признаком, который становился причиной пренебрежительного отношения, был пол.

«Мои работодатели травили меня и позволяли себе сексистские и расистские комментарии как в мой адрес, так и адрес других сотрудников смешанного происхождения. Они отпускали комментарии по поводу моей религии, говоря, что я попаду в ад, так как я не верю в то, во что верят они. Они не оформили меня после испытательного срока и не назвали для этого веского обоснования», — отметил один сотрудник.

Один старший врач общей практики в Йоркшире, который не захотел раскрывать своё имя, рассказал The Independent, что он и его коллеги стали жертвами притеснений на почве расизма.

«Пациенты говорят: «А можно мне не этого чумазого? Можно мне белого или англичанина?» Администраторов спрашивают: «А белый доктор у вас есть?» — сообщил он.

«У нас ушли двое врачей общей практики, оба переехали. Один из них азиат, а другой темнокожий. Мой азиатский коллега уехал работать на юг, где, кажется, этническая принадлежность не будет доставлять таких проблем, как на севере. Вторым был темнокожий врач, он эмигрировал в Канаду», — добавил он.

Председатель Британской ассоциации врачей индийского происхождения доктор Камал Сидху предупредил, что сильнее всего такое поведение скажется на самих пациентах.

«Реальный неблагоприятный эффект таков, что вероятность того, что практикующий врач уйдёт из системы, растёт… Если они не смогут заниматься практикой или уйдут, то кто будет принимать у себя эту группу пациентов?» — задался он вопросом.