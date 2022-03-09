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Times: «оружие расового террора» — конгресс США признал линчевание преступлением на почве ненависти

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские сенаторы единогласно поддержали законопроект, определяющий суды Линча преступлениями на почве ненависти, наказанием за которые является лишение свободы на срок до 30 лет, передаёт The Times. Единогласное принятие законопроекта в сенате положило конец более чем столетию неудачных попыток объявить линчевание федеральным преступлением на почве ненависти.
Times: «оружие расового террора» — конгресс США признал линчевание преступлением на почве ненависти
АР

После более чем столетия и 200 неудачных попыток конгресс США принял закон, который сделает линчевание федеральным преступлением на почве ненависти. Теперь законопроект будет направлен на подписание президенту Джо Байдену, сообщает The Times. 

В феврале закон Эммета Тилла прошёл через палату представителей, а на этой неделе был единогласно принят сенатом. Названный в честь 14-летнего темнокожего мальчика, который был убит после обвинения в оскорблении белой женщины в Миссисипи в 1955 году (одно из самых громких расовых преступлений в современной истории Америки), закон определяет линчевание как преступление на почве ненависти, наказуемое лишением свободы сроком до 30 лет.
 
«Линчевание это давнее и уникальное американское оружие расового террора, которое на протяжении десятилетий использовалось для поддержания иерархии белых», — заявил член палаты представителей от Демократической партии Бобби Раш, несколько десятилетий продвигавший законопроект. По словам Раша, единогласное принятие сенатом закона Эмметта Тилла является «чётким и ясным сигналом о том, что наша нация больше не будет игнорировать эту позорную главу нашей истории».
 
Как напоминает издание, суд Линча был широко распространён в южных штатах в течение нескольких десятилетий после гражданской войны в США и его жертвами в основном были темнокожие американцы. В период с 1877 по 1950 год задокументировано 4081 случай линчевания в 12 южных штатах. Большинство из них остались безнаказанными, поскольку белые детективы полиции отказывались проводить расследование или белые присяжные выносили оправдательный приговор подозреваемым.
 
Среди оправданных подозреваемых были и люди, от рук которых погиб 14-летний Тилл из Чикаго, гостивший у родственников в Миссисипи, когда его обвинили в том, что он присвистнул, обращаясь к белой женщине Кэролин Брайант в продуктовом магазине. Её муж Рой Брайант и его сводный брат Джей Уай Милам похитили Тилла, затем пытали и изуродовали мальчика, после чего выстрелили ему в голову и утопили его тело в реке Таллахатчи.
 
Когда тело мальчика нашли, мать Тилла настояла на том, чтобы гроб на его похоронах был открыт, чтобы показать, насколько серьёзные травмы были нанесены её сыну. Брайант и Милам были оправданы жюри присяжных, в котором оказались только белые. Позже, оказавшись под защитой запрета двойной ответственности за одно и то же деяние, Брайант и Милам признались в линчевании. Убийство Тилла вызвало возмущение всей страны и стало отправной точкой для нового этапа в движении за гражданские права.
 
Американские политики пытались и не могли принять законы против линчевания на протяжении более 120 лет. Так, первый законопроект был представлен ещё в 1900 году Джорджем Генри Уайтом из Северной Каролины, на тот момент единственным темнокожим членом конгресса.
 
Начиная с 1920-х годов были внесены десятки законопроектов, которые несколько раз проходили через палату представителей, однако каждый раз их блокировали сенаторы из южных штатов. В 2005 году сенат принял резолюцию, выражающую раскаяние в том, что ему не удалось принять закон против линчевания, однако ожидание закона продолжилось. Двухпартийные усилия по принятию закона против линчевания получили новый импульс после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса в 2020 году. Это убийство было названо современным примером линчевания и вызвало протесты движения Black Lives Matter по всем Соединённым Штатам.
 
Палата представителей приняла законопроект о борьбе с линчеванием в 2020 году, однако он застопорился после возражений сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола, который считал законопроект слишком широким. Позже Пол участвовал в его пересмотре. Как отмечает The Times, для Раша принятие закона Эммета Тилла стало «триумфом». По словам 75-летнего активиста борьбы за права афроамериканцев в 1960-х годах, он с нетерпением ждёт, когда Байден «очень-очень скоро подпишет закон о борьбе с линчеванием Эммета Тилла».
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