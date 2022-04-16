Washington Times Оригинал

WT: Белый дом представил план по «искоренению расового неравенства» в госслужбах

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Администрация Байдена объявила о принятии большого количества стратегий, призванных покончить с расовым и гендерным неравенством в федеральных структурах. В частности, в рамках этой инициативы Пентагон будет сотрудничать с колледжами и университетами, где в основном учатся темнокожие, чтобы «уменьшить предвзятость своих компьютерных алгоритмов», сообщает The Washington Times.
WT: Белый дом представил план по «искоренению расового неравенства» в госслужбах
AP

Администрация Байдена обнародовала сотни стратегий для нескольких федеральных служб. По словам американских властей, предлагаемые меры должны «искоренить расовое и гендерное неравенство» в государственных органах, пишет The Washington Times.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что эта инициатива является первой серьёзной оценкой того, как политика правительства позволила «усугубить неравенство», в том числе не допускала малоимущие сообщества к государственным должностям. «Речь идёт о том, чтобы изучить подноготную каждого агентства», — пояснил чиновник.
 
Обширный план администрации охватывает свыше 90 федеральных агентств. Например, Минюст предложит больше языковых программ, чтобы помочь лицам с ограниченным знанием английского сообщать о преступлениях и получать доступ к услугам ведомства. Минтранс увеличит свои инвестиции в малоимущие сообщества, чтобы расширить их доступ к общественному транспорту. А Пентагон будет сотрудничать с колледжами и университетами, где исторически учатся темнокожие, чтобы «уменьшить предвзятость своих компьютерных алгоритмов», отмечает издание.
 
Администрация также собирается развивать связи с сообществами, которые, по её словам, долгое время оставались не затронутыми государственными службами. Для этого планируется устранить  
«противоречия» в распределении грантов и федеральных контрактов.
 
Начало этим усилиям положил указ Байдена, подписанный им в первый день президентства. Его целью стало продвижение расовой справедливости и улучшение поддержки малообеспеченных сообществ. После годичного обсуждения власти приняли конкретные предложения для своих ведомств, которые предусматривают ведение учёта их деятельности в этом направлении, заключает The Washington Times.

 

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источник
Washington Times США Северная Америка
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