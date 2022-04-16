WT: Белый дом представил план по «искоренению расового неравенства» в госслужбах

Администрация Байдена объявила о принятии большого количества стратегий, призванных покончить с расовым и гендерным неравенством в федеральных структурах. В частности, в рамках этой инициативы Пентагон будет сотрудничать с колледжами и университетами, где в основном учатся темнокожие, чтобы «уменьшить предвзятость своих компьютерных алгоритмов», сообщает The Washington Times.
Администрация Байдена обнародовала сотни стратегий для нескольких федеральных служб. По словам американских властей, предлагаемые меры должны «искоренить расовое и гендерное неравенство» в государственных органах, пишет The Washington Times.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что эта инициатива является первой серьёзной оценкой того, как политика правительства позволила «усугубить неравенство», в том числе не допускала малоимущие сообщества к государственным должностям. «Речь идёт о том, чтобы изучить подноготную каждого агентства», — пояснил чиновник.
Обширный план администрации охватывает свыше 90 федеральных агентств. Например, Минюст предложит больше языковых программ, чтобы помочь лицам с ограниченным знанием английского сообщать о преступлениях и получать доступ к услугам ведомства. Минтранс увеличит свои инвестиции в малоимущие сообщества, чтобы расширить их доступ к общественному транспорту. А Пентагон будет сотрудничать с колледжами и университетами, где исторически учатся темнокожие, чтобы «уменьшить предвзятость своих компьютерных алгоритмов», отмечает издание.
Администрация также собирается развивать связи с сообществами, которые, по её словам, долгое время оставались не затронутыми государственными службами. Для этого планируется устранить
«противоречия» в распределении грантов и федеральных контрактов.
Начало этим усилиям положил указ Байдена, подписанный им в первый день президентства. Его целью стало продвижение расовой справедливости и улучшение поддержки малообеспеченных сообществ. После годичного обсуждения власти приняли конкретные предложения для своих ведомств, которые предусматривают ведение учёта их деятельности в этом направлении, заключает The Washington Times.
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