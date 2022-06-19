Польский эксперт: Запад слишком долго был в плену иллюзий и закрывал глаза на действия России

Европе необходимо создать надёжный, чёткий и понятный план по лишению России инструмента шантажа — то есть экспорта газа и постоянного притока денежных средств, уверен польский эксперт по вопросам энергетики Пётр Возняк. В интервью Dziennik Polski он призывает Запад ни при каких условиях не возвращаться к своим прежним иллюзиям и продолжать «зависать» на российском газе.

«Меня уже давно шокировало, что мы как страна — да и вся Европа в целом — так беззаботно «зависаем» на российском газе и на одном поставщике, то есть. «Газпроме» (…) это невыгодно и прямо-таки опасно», — говорит экс-министр экономики Польши и эксперт по вопросам энергетики Пётр Возняк, который практически первый предостерёг всех об опасности зависимости от российских энергоресурсов и необходимости проекта диверсификации поставок газа.

В беседе с Dziennik Polski он сетует, что на протяжении долгих лет цены на российский газ для Польши были чрезвычайно высоки, гораздо выше, чем для других западных клиентов «Газпрома» —Германии, Чехии и Словакии. Более того, часто случались перебои с поставками газа, которые российская сторона объясняла абсурдными причинами, либо вовсе игнорировала. «На самом деле никаких оснований для отключения, кроме политических, не существовало — ни технических, ни торговых, ни финансовых (…) они делали это в отношении Польши, чтобы проработать попытки дестабилизации нашей страны», — подчёркивает он.

В беседе Возняк обращает внимание на то, экспорт сырья Россия всегда рассматривала в качестве инструмента, с помощью которого можно поставить других в политическую зависимость, особенно Украину. Тогда Западная Европа слепо верила в то, что Россия такой же торговый партнёр, как, к примеру, Норвегия. Польша била тревогу, но ей говорили, что она слишком чувствительная.

«Другое дело, что расчётливые россияне не давали Западной Европе поводов для жалоб экономического характера, как было сказано ранее, они продавали газ на Запад относительно дёшево и избегали перебоев с поставками», — объясняет эксперт. Он согласен с тем, что Москва создала своего рода газовый рай для Франции, Германии и Италии и одновременно в отношении своей бывшей сферы влияния — Польши — испытывала варианты апокалипсиса. Более того, список влиятельных западных политиков, которые за большие деньги стали работать на «Газпром» и его дочерние компании расширялся в шокирующем темпе. По словам Возняка, будучи коррумпированными, они закрывали глаза и отказывались принять очевидное, а именно то, что Россия в своей стратегии назвала экспорт природного газа инструментом проведения внешней политики.

«Когда мы жаловались в Европе, что россияне отключают нам газ и пытаются нас шантажировать, а заодно разыгрывают весь ЕС, разрушая его сплоченность, разделяют и властвуют с помощью газа, Еврокомиссия смотрела на нас косо и говорила: «Да ладно, да ладно, перестаньте дурачиться, что вам приостановили поставки. На сколько их приостановили? На неделю? Что такое неделя!. У вас есть договор! Требуйте компенсацию. Вера в договор была волшебной. Но в Польше нам не нужна была компенсация, а только газ», — вспоминает экс-министр.

В интервью он также признаёт, что американцы прекрасно отдавали себе отчёт в игре, проводимой Россией. Они понимающе кивали и хлопали поляков по спине со словами: «Держитесь». ««Газпром» прекрасно заботился об интересах России. Он просто-напросто купил мощную группу влиятельных лоббистов. А Европа молчала как заколдованная», — сожалеет Возняк. По его мнению, всем политикам, которые до конца относились к России как к нормальному торговому партнёру, теперь должно быть очень стыдно, и хотя сегодня последовало много громких заявлений, по его мнению, на практике санкции по-прежнему не работают.

Экс-министр считает, что ЕС сегодня находится в стадии разложения, потому что большинство стран пошло на условия «Газпрома» и платит за газ в рублях или заявляет о своей готовности это делать. «И здесь опять старая истина: действительно нужно многое изменить, чтобы всё осталось по-прежнему. За исключением того, что у нас есть, по крайней мере, я так считаю, поворотный момент, в котором слишком много европейцев осознало, что невозможно закрывать глаза на преступления России», — считает экс-министр.

По его мнению, необходимо дистанцироваться от такой России и лишить её инструментов шантажа, однако необходимо спланировать это с умом, шаг за шагом, логически и сообща. «Это должен быть надёжный, чёткий и понятный план. И мы все должны последовательно его воплощать в реальность, никогда не возвращаясь к своим прежним иллюзиям. Эти иллюзии, вечно закрытые глаза, привели Запад туда, где мы находимся сегодня», — сожалеет он.

Возьняк согласен с тем, что у России огромные финансовые резервы, которые она копила на протяжению долгих лет, однако ей как кислород необходимо непрерывное поступление денежных средств. По его словам, в связи с ограничением импорта европйеские страны будут стараться скопить максимальные запасы газа, но потом спрос резко уменьшится, а через несколько лет вовсе будет равен нулю. «Тогда имперский аппетит у россиян пропадёт, потому что к тому времени у них кончатся резервы», — резюмирует экс-министр в интервью Dziennik Polski.