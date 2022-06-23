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ЕС, Китай и финансы — Le Monde о трёх яблоках раздора на грядущем саммите НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На саммите НАТО, который пройдёт 29 и 30 июня, будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса. Как пишет Le Monde, у членов организации до сих пор есть ряд вопросов, по которым они не могут прийти к согласию: статус европейской обороны, отношения с Китаем и увеличение финансирования НАТО.
ЕС, Китай и финансы — Le Monde о трёх яблоках раздора на грядущем саммите НАТО
AP

Эммануэль Макрон перестал говорить про «смерть мозга» НАТО после начала российской спецоперации, пишет Le Monde. По словам автора статьи, эта спецоперация стала для НАТО «электрошоком» и возродила альянс.

 
Но при этом Макрон критикует новую стратегическую концепцию альянса, которую собираются принять на саммите в Мадриде: он пройдёт 29 и 30 июня. По словам автора статьи, некоторые положения этой концепции будет, вероятно, принять легко. Среди них — поддержка Украины и противостояние с Россией на восточном фланге.
 
Прошлая редакция этой концепции относилась к 2010 году, когда Россия была ещё «стратегическим партнёром». Главными темами на этом саммите будут вопросы о присоединении Финляндии и Швеции, которое сейчас блокируется Турцией. И Макрон намерен потребовать от Турции ясности в этом вопросе.
 
Но в кулуарах в основном три вопроса вызывают споры, особенно со стороны Франции: европейская оборона, позиция альянса в отношении Китая и вопросы финансирования организации.
 
Франция настаивает на том, чтобы в этой концепции было указание на взаимодополняемость НАТО и ЕС, чтобы таким образом обеспечить безопасность континента. По словам Парижа, речь идёт о том, чтобы отметить европейские силы обороны. Связано это с договором AUKUS, когда Австралия отказалась от покупки французских подводных лодок в пользу американских. Тогда Вашингтон пообещал поддержать развитие европейских сил обороны в дополнение к НАТО. И Макрон хочет, чтобы эти принципы были зафиксированы в новом документе.
 
Отношения с Китаем также стали яблоком раздора между Штатами и некоторыми их европейскими союзниками, в частности Парижем и Берлином. «Мы, безусловно, понимаем, какой геополитический вызов бросает Китай, и очень пристально следим за его позиционированием по отношению к России, но однако же мы не должны отходить от ДНК НАТО, которое заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность Северной Америки и Европы. Китай нам не враг», — приводит автор статьи слова источника во французской дипломатии.
 
В июне 2021 года союзники одобрили документ, особенно его не обсуждая, в котором говорилось, что китайский вопрос представляет «системный вызов» для них. Тогда в отношениях с США царила атмосфера встречи после разлуки, ведь там к власти пришёл Байден после Трампа, считавшего альянс «устаревшим». Однако уже тогда Париж, Берлин и некоторые другие не поддерживали идею Байдена ставить на одну чашу весов Россию и Китай. Макрон тогда говорил, что не нужно «путать задачи» и уводить альянс от его первостепенной миссии.
 
Спецоперация России на Украине привела к полному переформатированию американской активности в Европе и к росту военной зависимости Европы от Вашингтона. И Вашингтон может связать свои военные инициативы с поддержкой союзниками его позиций в отношении Китая. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Китай как авторитарная держава представляет собой вызов и для НАТО. «Расширение его влияния — это вызов для наших интересов, ценностей и безопасности», — говорил он недавно в интервью. Остаётся лишь определить, насколько страны НАТО готовы к этой новой миссии, тем более что многие отдают приоритет своим экономическим отношениям с Китаем.
 
Наконец, руководство НАТО хотело бы увеличить финансовое участие стран в формировании бюджета альянса. На данный момент оно составляет около 0,3% от всех трат стран-членов на оборону. На эти деньги функционирует организация, её военное командование и инфраструктура. Париж считает, что, учитывая его побочные траты, его вклад вполне достаточный, пишет Le Monde. 
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источник
Le Monde Франция Европа
теги
геополитика дипломатия Йенс Столтенберг НАТО Франция Эммануэль Макрон
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