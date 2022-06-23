ЕС, Китай и финансы — Le Monde о трёх яблоках раздора на грядущем саммите НАТО

На саммите НАТО, который пройдёт 29 и 30 июня, будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса. Как пишет Le Monde, у членов организации до сих пор есть ряд вопросов, по которым они не могут прийти к согласию: статус европейской обороны, отношения с Китаем и увеличение финансирования НАТО.

Эммануэль Макрон перестал говорить про «смерть мозга» НАТО после начала российской спецоперации, пишет Le Monde. По словам автора статьи, эта спецоперация стала для НАТО «электрошоком» и возродила альянс.

Но при этом Макрон критикует новую стратегическую концепцию альянса, которую собираются принять на саммите в Мадриде: он пройдёт 29 и 30 июня. По словам автора статьи, некоторые положения этой концепции будет, вероятно, принять легко. Среди них — поддержка Украины и противостояние с Россией на восточном фланге.

Прошлая редакция этой концепции относилась к 2010 году, когда Россия была ещё «стратегическим партнёром». Главными темами на этом саммите будут вопросы о присоединении Финляндии и Швеции, которое сейчас блокируется Турцией. И Макрон намерен потребовать от Турции ясности в этом вопросе.

Но в кулуарах в основном три вопроса вызывают споры, особенно со стороны Франции: европейская оборона, позиция альянса в отношении Китая и вопросы финансирования организации.

Франция настаивает на том, чтобы в этой концепции было указание на взаимодополняемость НАТО и ЕС, чтобы таким образом обеспечить безопасность континента. По словам Парижа, речь идёт о том, чтобы отметить европейские силы обороны. Связано это с договором AUKUS, когда Австралия отказалась от покупки французских подводных лодок в пользу американских. Тогда Вашингтон пообещал поддержать развитие европейских сил обороны в дополнение к НАТО. И Макрон хочет, чтобы эти принципы были зафиксированы в новом документе.

Отношения с Китаем также стали яблоком раздора между Штатами и некоторыми их европейскими союзниками, в частности Парижем и Берлином. «Мы, безусловно, понимаем, какой геополитический вызов бросает Китай, и очень пристально следим за его позиционированием по отношению к России, но однако же мы не должны отходить от ДНК НАТО, которое заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность Северной Америки и Европы. Китай нам не враг», — приводит автор статьи слова источника во французской дипломатии.

В июне 2021 года союзники одобрили документ, особенно его не обсуждая, в котором говорилось, что китайский вопрос представляет «системный вызов» для них. Тогда в отношениях с США царила атмосфера встречи после разлуки, ведь там к власти пришёл Байден после Трампа, считавшего альянс «устаревшим». Однако уже тогда Париж, Берлин и некоторые другие не поддерживали идею Байдена ставить на одну чашу весов Россию и Китай. Макрон тогда говорил, что не нужно «путать задачи» и уводить альянс от его первостепенной миссии.

Спецоперация России на Украине привела к полному переформатированию американской активности в Европе и к росту военной зависимости Европы от Вашингтона. И Вашингтон может связать свои военные инициативы с поддержкой союзниками его позиций в отношении Китая. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Китай как авторитарная держава представляет собой вызов и для НАТО. «Расширение его влияния — это вызов для наших интересов, ценностей и безопасности», — говорил он недавно в интервью. Остаётся лишь определить, насколько страны НАТО готовы к этой новой миссии, тем более что многие отдают приоритет своим экономическим отношениям с Китаем.

Наконец, руководство НАТО хотело бы увеличить финансовое участие стран в формировании бюджета альянса. На данный момент оно составляет около 0,3% от всех трат стран-членов на оборону. На эти деньги функционирует организация, её военное командование и инфраструктура. Париж считает, что, учитывая его побочные траты, его вклад вполне достаточный, пишет Le Monde.