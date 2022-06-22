Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: немецкие эксперты призвали НАТО отказаться от возможности нанесения первого ядерного удара

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Ведущие научно-исследовательские институты Германии предупредили, что конфликт на Украине значительно увеличивает риск ядерной эскалации — и это в то время, когда истекает срок действия международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ежегодное экспертное заключение по проблемам мира за 2022 год. Эксперты заявили, что в этой связи НАТО необходимо официально объявить, что альянс не нанесёт ядерный удар первым.
SZ: немецкие эксперты призвали НАТО отказаться от возможности нанесения первого ядерного удара
AP

Ведущие исследовательские институты Германии, занимающиеся международными отношениями и внешней политикой, предупредили о риске ядерной эскалации на фоне украинского кризиса. Во вторник руководитель Института развития и мира (INEF) при Университете Дуйсбурга-Эссена Тобиас Дебиль заявил, что в этой связи НАТО следует официально объявить, что альянс не нанесёт ядерный удар первым. Дебиль выступил с речью по случаю публикации ежегодного экспертного заключения по проблемам мира за 2022 год четырьмя немецкими научно-исследовательскими институтами, передаёт Süddeutsche Zeitung.

По словам Дебиля, Германии в рамках НАТО необходимо работать с целью предотвращения распространения и расширения ядерных арсеналов. В докладе отмечается, что конфликт на Украине значительно увеличивает риск ядерной эскалации — и это в то время, когда истекает срок действия международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями. «В ядерной войне невозможно победить, и она никогда не должна быть развязана», — подчёркивают исследователи.
 
В этому году ключевой темой экспертного заключения стал украинский кризис. В докладе анализируются причины возможной «горячей войны» в центре Европы и её глобальные последствия. Исследователи также призывают усилить давление на Россию с целью мирных переговоров. При этом эксперты отмечают, что санкции не способствуют разрешению кризисов, а в худшем случае могут даже усугубить чрезвычайные ситуации и способствовать политическим репрессиям и коррупции.
 
Кроме того, исследователи указывают на необходимость смягчения глобальных последствий конфликта на Украине, в частности надвигающегося продовольственного кризиса, прежде всего в странах Африки. В то же время в докладе подчёркивается, что «феминистская внешняя политика» открывает новые пути решения проблем — она фокусируется на социальном и международном неравенстве сил, лежащем в основе многих конфликтов.   
 
В докладе также отмечается, что во всём мире вновь возросло число насильственных конфликтов. Из 128 конфликтов, зарегистрированных в 2020 году, 78 пришлось на Африканский континент.
 
В подготовке экспертного заключения по проблемам мира ежегодно принимают участие Боннский международный центр конверсии (BICC), Гессенский фонд исследования мира и конфликтов при Институте им. Лейбница (HSFK), Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (IFSH) и Институт развития и мира при Университете Дуйсбурга-Эссена (INEF), пишет Süddeutsche Zeitung.
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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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