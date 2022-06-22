FAZ: венская конференция участников Договора о запрещении ядерного оружия проходит без ядерных держав

Во вторник в штаб-квартире ООН в Вене стартовала первая конференция стран — подписантов Договора о запрещении ядерного оружия, сообщает Frankfurter Allgemeine. Цель — придать документу практическую эффективность. Как отмечает издание, среди 49 участников конференции нет ни одного государства, обладающего ядерным оружием, а также ни одного члена НАТО. Не прислала своего представителя и Япония — единственная страна, против которой было применено ядерное оружие.

Во вторник в штаб-квартире ООН в Вене встретились дипломаты примерно из 50 стран. Они намерены придать практическую эффективность Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Договор, вступивший в силу в 2021 году, запрещает присоединившимся к нему государствам разработку, строительство, испытание, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия, пишет Frankfurter Allgemeine.

Трёхдневная конференция в Вене под председательством Австрии стала первой встречей представителей стран-подписантов. По данным министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, на сегодняшний день договор подписали 88 стран, 65 его ратифицировали и, таким образом, придали ему юридическую силу. В конференции принимают участие 49 стран.

Однако среди них нет ни одного государства, обладающего ядерным оружием, а также ни одного члена НАТО. Военные доктрины Североатлантического альянса отводят ядерному оружию роль средства сдерживания, некоторые союзники размещают американское ядерное оружие в рамках «ядерного обмена» и имеют на вооружении самолёты, способные доставлять ядерные боеголовки. Всё это запрещено в соответствии с ДЗЯО.

Однако 33 страны, не подписавшие договор, включая членов НАТО Германию и Норвегию, а также кандидата на вступление в альянс Финляндию, направили на конференцию своих наблюдателей. Япония — единственная страна, против которой было применено ядерное оружие, — не прислала своего представителя. Участвующие в конференции дипломаты рассказали о значительном «давлении», оказываемом западными ядерными державами на своих союзников с тем, чтобы те «держались от договора подальше». При этом они отметили, что «наблюдение не означает одобрение», а служит прежде всего для повышения осведомлённости.

В отличие от Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года (ДНЯО), Договор о запрещении ядерного оружия не признаёт каких-либо исключений для отдельных стран. ДНЯО прямо освобождает пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, Великобританию, Францию, Россию и Китай — от обязанности по отказу от ядерного оружия. Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея, которые присоединились к ядерному клубу позднее, не являются участниками ДНЯО.

При этом ДНЯО содержит обязательства по ядерному разоружению, чего фактически не происходит в ядерных государствах. Уничтожение боеголовок в результате соглашений между США и СССР или Россией хоть и привело к номинальному сокращению, на самом деле лишь способствовало очистке арсеналов от устаревшего оружия. ДЗЯО же пытается реализовать требование о разоружении практически: ядерные державы могут присоединиться к договору только в том случае, если они уничтожили своё ядерное оружие и объекты по его производству.

Как отмечает издание, первая встреча стран — подписантов ДЗЯО проходит в то время, когда образ «мира, свободного от ядерного оружия», кажется «более далёким, чем когда-либо». Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг указал на «ядерный шантаж» со стороны президента России Владимира Путина: «Никогда со времён холодной войны ядерная угроза не была более реальной, чем сегодня». С точки зрения Шалленберга, ядерное сдерживание не способно решить проблему: «Ядерное оружие не обеспечивает безопасность, это миф».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с видеообращением к участникам конференции. Он заявил, что глобальный арсенал, достигший 13 тыс. ядерных боеголовок, способен уничтожить Землю. Папа Римский Франциск в письме делегатам назвал ядерное оружие «аморальным, дорогостоящим и опасным». По его словам, Ватикан «не сомневается, что мир, свободный от ядерного оружия, необходим и возможен». Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер отметил, что запрет на ядерное оружие является долгосрочной целью — однако на этом пути возможен и регресс. Он подчеркнул, что при этом не следует недооценивать сдвиг парадигмы: проблема ядерного оружия теперь рассматривается не с военной, а с гуманитарной точки зрения. В своё время это проложило путь к запрету противопехотных мин.

Спецпредставитель МИД Австрии и председатель конференции Александр Кментт сообщил, что в первый день конференции были приняты правила процедуры. В ней по-прежнему смогут принимать участие как неправительственные организации, так и государства, которые отказались присоединиться к ДЗЯО. Они имеют такое же право высказываться, как и подписанты, но им не разрешается голосовать.

По словам Кментта, об институционализации договора пока не идёт и речи. Участники полагаются на «гибкую» структуру и в настоящее время не планируют создание генерального секретариата. Однако процесс должен продолжаться и в период между конференциями в рамках рабочих групп. Кментт подчеркнул, что сопротивление ядерных держав показывает, что договор важен: «Если бы они считали, что он не имеет значения, они бы просто проигнорировали его», — передаёт Frankfurter Allgemeine.