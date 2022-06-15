Запад склонен постоянно обвинять Россию и Китай в наращивании количества ядерного оружия, хотя в действительности сам является виновником роста международной напряжённости, считает обозреватель Global Times Ху Сидзинь. По его мнению, именно западный блок во главе с США способствовал возрождению менталитета эпохи холодной войны и началу новой гонки вооружений.
ХУ СИДЗИНЬ, обозреватель Global Times: Опубликованный недавно отчёт Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показывает, что после того, как количество ядерных вооружений в мире на протяжении 35 лет сокращалось, в ближайшее десятилетие, по всей видимости, оно начнёт расти. Это связано с тем, что на фоне российско-украинского конфликта повышается и глобальный уровень напряжённости.
Эксперты предупреждают, что эпоха разоружения, похоже, подходит к концу. Западное общественное мнение склонно обвинять Россию и Китай в увеличении количества ядерного оружия, но это заблуждение. Истоки глобальной напряжённости кроются в том, что Соединённые Штаты в качестве самой могущественной страны мира и Запад в качестве крупнейшего геополитического блока не смогли подать хороший пример.
Они не создали систему безопасности при участии всех крупных держав. Вместо этого они вернулись к менталитету холодной войны, сыграв с Россией и Китаем в «игру с нулевой суммой».
По мере развития экономики и появления новых технологий, для любой страны с определённым уровнем мощи становится всё проще создавать ядерное оружие, как и другое оружие массового поражения. И наш мир рискует стать гораздо более опасным местом, если США и Запад не будут принципиально добиваться снижения напряжённости на международной арене.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большую часть своего выступления российский лидер Владимир Путин посвятит экономическому развитию России. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в ходе XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин встретится с главами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересованы в проведении турниров по хоккею в формате «3 × 3», который официально ввела Национальная хоккейная лига (НХЛ) в овертаймах в 2015 году.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на пресс-конференции, посвящённой XXV Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) заявил о том, что на мероприятии не будет официальных представителей недружественных стран.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил с временным поверенным в делах Ирана Мохаммадом Резой Гаэби ситуацию на переговорах по восстановлению ядерной сделки.