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Шольц: партнёрство с Россией в обозримом будущем немыслимо

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности партнёрства с Россией в обозримом будущем, сообщает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, на фоне спора между Россией и Литвой о транзите в Калининградскую область Шольц пообещал «защищать каждый квадратный метр территории» НАТО и заверил восточноевропейских партнёров в полной союзнической солидарности Германии. При этом канцлер призвал отказаться от поспешных выводов в отношении Москвы и выступил против денонсации Основополагающего акта Россия — НАТО.
Шольц: партнёрство с Россией в обозримом будущем немыслимо
AP

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита НАТО в Мадриде «сигнала сплочённости» на фоне конфликта на Украине. «Партнёрство с Россией, указанное в Стратегической концепции 2010 года в качестве цели, немыслимо в обозримом будущем», — заявил политик в среду в бундестаге, представляя позицию правительства Германии на предстоящих саммитах ЕС, G7 и НАТО, передаёт Frankfurter Allgemeine.

При этом канцлер призвал отказаться от поспешных выводов. «С нашей стороны было бы неразумно денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО», — подчеркнул он. Как утверждает Шольц, это лишь «сыграет на руку президенту России Владимиру Путину и его пропаганде». По его словам, документ подтверждает те самые принципы, которые «Путин столь грубо нарушает: отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств». Ему следует «напоминать об этом вновь и вновь», отметил Шольц.
 
На фоне спора между Россией и Литвой о законности остановки транзита в Калининградскую область Шольц заверил партнёров по НАТО на востоке в полной союзнической солидарности Германии. «Мы будем защищать каждый квадратный метр территории альянса», — заявил политик.
 
«Наши партнёры по НАТО в Восточной Европе сегодня могут положиться на Германию. С этим обязательством мы отправимся на саммит НАТО на следующей неделе», — подчеркнул Шольц. Другие союзники также возьмут на себя часть общей ответственности за безопасность, поэтому он твёрдо убеждён: «Саммит НАТО пошлёт сигнал сплочённости и решимости».
 
Незадолго до саммита ЕС 23 и 24 июня Шольц высказался за официальное объявление Украины кандидатом на вступление в ЕС. В бундестаге он объявил, что «сделает всё возможное», чтобы все 27 стран ЕС сказали «да». Украинцы осознают, что путь в ЕС предполагает выполнение множества условий. Но они «хотят пойти по нему сейчас», так как «пообещали себе» уменьшить уровень коррупции и влияния олигархов, а также усилить верховенство права, прозрачность, демократию и добиться более сильной экономики.
 
Канцлер подчеркнул, что в ходе своего визита в Киев он ясно дал понять, что Германия поддерживает предоставление Украине и соседней с ней Молдавии статуса кандидата — одновременно с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Шольц отметил, что Еврокомиссия уже обозначила шаги по проведению реформ. В то же время, по его словам, ЕС также должен «должен готовиться к вступлению новых членов» и реформировать структуры и процедуры. «Поэтому я активно выступаю за то, чтобы мы чаще использовали принцип квалифицированного большинства при принятии решений, например, во внешней политике», — подчеркнул Шольц.
 
Канцлер также подтвердил, что после долгих лет ожидания страны Западных Балкан также требуют чётких перспектив: «ЕС должен, наконец, дать зелёный свет переговорам о вступлении с Албанией и Северной Македонией», — цитирует Шольца Frankfurter Allgemeine. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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