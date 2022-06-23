Бывший замглавы Нацсовета по разведке США раскритиковал стратегию Запада в украинском кризисе

Конфликт вокруг Украины явно затягивается — и становится очевидным, что с обострением этого кризиса на фасаде «единства ЕС и НАТО» уже начинают появляться трещины, пишет бывший вице-председатель Национального совета по разведке Грэм Фуллер. По его мнению, практически все расчёты и ожидания США в отношении этого конфликта оказались неверными. А неустанное стремление Вашингтона к глобальному господству может вскоре привести к новым, ещё более опасным и разрушительным противостояниям, предупреждает автор.

Конфликт вокруг Украины уже явно затянулся, и на основании анализа этой ситуации можно сделать определённые выводы. При этом важно осознавать, что вину в обострении этого кризиса нельзя перекладывать исключительно на Москву, как делают западные СМИ и политики, считает Грэм Фуллер — бывший вице-председатель Национального совета по разведке ЦРУ, отвечавший за глобальные разведывательные оценки, статью которого публикует сайт Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.



По его мнению, американское руководство при поддержке НАТО умышленно провоцировало Россию на конфликт, несмотря на неоднократные предостережения со стороны Москвы о том, что она не допустит приближения альянса вплотную к своим границам. Если бы Украине был обеспечен нейтральный статус по образцу Австрии или Финляндии, этого опасного обострения наверняка удалось бы избежать, полагает Фуллер.



Но вместо этого Вашингтон захотел добиться явного поражения для России, подчёркивается в статье. Между тем, вопреки триумфальным заявлениям американской администрации, реальная ситуация такова, что ущерб, который в долгосрочной перспективе понесёт Москва, пока сложно с точностью оценить — в то время как Украина явно проигрывает, говорится в статье.



А санкции, которые Запад продолжает вводить против России, в итоге оказывают гораздо более разрушительное воздействие на страны Европы и другие регионы мира, чем на российскую экономику, констатирует автор. В результате восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, явно замедлилось, а многие развивающиеся страны уже сталкиваются с серьёзной нехваткой продовольствия и риском возникновения массового голода, подчёркивается в статье.



Единство Евросоюза и НАТО тем временем тоже начинает разваливаться, отмечает автор. По его мнению, Западная Европа вскоре будет всё больше и больше сожалеть о том дне, когда она «слепо последовала за американским крысоловом», отозвавшись на призыв Белого дома выступить против России. Вашингтон использует этот конфликт в своих интересах, чтобы чужими руками вести опосредованную войну против Москвы, говорится в статье.



Но, вопреки оптимистичным заявлениям западных лидеров, это в конечном итоге может ослабить НАТО, предупреждает автор. По его мнению, Западная Европа рано или поздно ощутит негативные последствия своих опрометчивых решений — и в будущем начнёт задумываться о том, какую цену приходится платить за любую долгосрочную конфронтацию с Россией или другими «конкурентами» Америки.



«Европа уже воспринимает США как слабеющую державу с неустойчивым и лицемерным внешнеполитическим «видением», основанным на отчаянной необходимости сохранить «американское лидерство» в мире. Готовность Америки пойти на войну ради этой цели становится всё более опасной для других», — пишет Фуллер.



Он также считает, что Европа рано или поздно вновь вернётся к импорту более дешёвых российских энергоносителей — поскольку Россия является непосредственным соседом европейцев и развитие с ней экономических отношений в конечном итоге более логично, чем вражда.



Вашингтон также потребовал от Брюсселя присоединиться к его «идеологической борьбе» против Китая и к кампании под лозунгом «Демократия против авторитаризма». Но на практике это всего лишь классическая борьба за власть и влияние в мире, подчёркивается в статье.



Кроме того, Европа не может позволить себе конфронтацию с Китаем, поскольку уже начала укреплять с ним сотрудничество в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь», включая развитие железнодорожных и морских путей сообщения. Исключение Европы из этого проекта обойдётся ей дорого, при этом нельзя не обратить внимание, что «Один пояс — один путь» проходит прямо через территорию Россию, говорится в статье: «Европа не может «закрыть двери» для России, сохранив при этом себе доступ к этому евразийскому мегапроекту».



Таким образом, у Европы, которая считает, что США уже находятся в состоянии упадка, сейчас довольно мало стимулов присоединиться к борьбе Вашингтона против Китая, полагает автор. По его мнению, завершение конфликта на Украине в итоге приведёт к нарастающему «кризису идентичности» в Европе, в попытках определить её будущую роль на мировой арене, а также к пересмотру отношений с Вашингтоном на фоне его отчаянных попыток сохранить свою глобальную гегемонию.



В Западной Европе уже накапливается усталость от 75-летнего господства Америки в европейской внешней политике, которую фактически диктует НАТО, в то время как Брюссель до сих пор крайне робко ​​отстаивал любые свои независимые решения, подчёркивается в статье.



Кроме того, масштабные санкции США против России, включая конфискацию российских средств в западных банках, заставляют многие страны пересмотреть целесообразность использования в будущем исключительно доллара США. Диверсификация международных экономических инструментов уже запланирована — и это будет ослаблять некогда доминирующее экономическое положение Вашингтона, который стремится использовать доллар в качестве оружия, прогнозирует автор.



В то же время одной из самых тревожных особенностей этого конфликта, по его мнению, стало проявление «полной коррумпированности» в западных СМИ, которые фактически утратили статус независимого источника информации. Вашингтон в рамках своей «пропагандистской войны» заставил всех придерживаться продиктованной им политики в освещении этого кризиса, подчёркивает автор: «Запад никогда раньше не был свидетелем такого огульного навязывания идеологически мотивированной геополитической перспективы одной страны у себя дома».



«В разгар такого яростного шквала антироссийской пропаганды, подобия которой я никогда не видел даже во времена холодной войны, серьёзные аналитики в наши дни должны копать поглубже, чтобы получить какое-то объективное представление о том, что же на самом деле происходит на Украине», — отмечает Фуллер.



Однако проблема не только в том, что американским СМИ приходится отрицать почти любые альтернативные голоса. Вполне возможно, что европейские элиты тоже постепенно начинают осознавать, что их насильно загнали в эту позицию «полного единодушия», говорится в статье: «На фасаде «единства ЕС и НАТО» уже начинают появляться трещины».



Ещё более опасным следствием этой ситуации, по мнению автора, является то, что подлинная независимая и свободная пресса постепенно исчезает, проигрывая приближённым к различным политическим кругам «корпоративным СМИ». Теперь её место занимают электронные источники информации и социальные сети, которые активно манипулируют пользователями, пытаясь добиться собственных целей, подчёркивает автор: «Сегодня мы уже больше не слышим альтернативных голосов по Украине».



Но по мере того, как мир движется к предсказуемо более серьёзным и более опасным будущим всеобъемлющим кризисам, связанным с проблемой глобального потепления, новым наплывом беженцев и различными стихийными бедствиями, не исключая также вероятность появления новых пандемий, такое жёсткое государственное и корпоративное господство над СМИ становится очень опасным для будущего западной демократии, предупреждает Фуллер.



Кроме того, из-за нынешнего противостояния с Западом геополитическая стратегия России явно переориентируется на Восток, в сторону Азии, предупреждает эксперт: «Русские веками стремились быть принятыми в Европе, но их постоянно держали там на расстоянии». Запад уже не будет обсуждать новую стратегическую архитектуру и архитектуру безопасности, и у Москвы не остаётся иной альтернативы, кроме как планировать будущее экономическое развитие в тесном сотрудничестве со странами Тихоокеанского региона — учитывая, что Владивосток отделяют от Пекина, Сеула и Токио всего несколько часов полёта, прогнозирует автор.



Китай и Россия продолжают активно сближаться, особенно учитывая их общую озабоченность в сфере обеспечения безопасности и заинтересованность в том, чтобы сообща заблокировать ничем не ограниченную свободу Вашингтона, который стремится осуществлять одностороннее военное и экономическое вмешательство по всему миру. США не смогут противодействовать сотрудничеству России и Китая, учитывая, что для его укрепления есть много предпосылок, подчёркивается в статье.



Россия обладает крупным научным потенциалом, богатыми источниками энергии, редких полезных ископаемых и металлов. При этом глобальное потепление лишь увеличит сельскохозяйственный потенциал российских территорий, отмечает автор. В то время как у Китая есть достаточный капитал, рынки и рабочая сила — что позволяет ему внести свой весомый вклад в укрепление этого «естественного партнёрства» в Евразии, говорится в статье.



К большому сожалению для Вашингтона, почти все его ожидания и расчёты относительно украинского кризиса на практике оказываются неверными. И если он не одумается, то его стремление к глобальному господству может привести к новым, ещё более опасным и разрушительным конфликтам и противостояниям, предупреждает автор: «При этом большая часть всего остального мира — Латинская Америка, Индия, Ближний Восток и Африка — не находит почти никаких интересов для себя в этой сугубо американской войне против России».