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Американский публицист: разжигая конфликт на Украине, демократы пытаются развязать войну с Россией

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Похоже, что демократы не надеются достичь успеха на следующих выборах за счёт сильной экономики, пишет в статье для сайта The Unz Review Кевин Барретт, автор серии книг с критикой американской политики «войны с терроризмом». По его мнению, вместо этого администрация Байдена пытается втянуть всех в войну с Россией, используя для этого конфликт вокруг Украины, чтобы на фоне этого крах экономики показался американцам не очень важным.
Американский публицист: разжигая конфликт на Украине, демократы пытаются развязать войну с Россией
AP

В ходе предвыборной кампании 1992 года Билл Клинтон смог одержать верх над Джорджем Бушем — старшим, который на тот момент являлся действующим президентом США, благодаря помощи Росса Перо и неослабевающего внимания публики к его лозунгу: «Это экономика, глупец». В этом лозунге для Клинтона содержательно обобщили мудрость, накопленную в США за более чем два века выборов и заключающуюся в том, что избиратели в США традиционно отождествляют действующего президента и действующую партию со своим восприятием текущего состояния экономики страны, пишет в статье для сайта The Unz Review Кевин Барретт, автор серии книг с критикой американской политики «войны с терроризмом». 

Практика показывает, что если избиратели оценивают экономическое положение в стране положительно, то действующий президент и его партия, скорее всего, будут переизбраны на новый срок. Если же нет, то они приходят к выводу, что пора сменить курс. Об этом подробно рассказывалось в рамках курса по американской экономической истории, который автор статьи прошёл в Университете Висконсин-Мэдисон. По словам университетского профессора, который вёл этот курс, ни для кого не секрет, что каждый американский президент пытается заставить Федеральную резервную систему насильно «оживить» экономику перед стартом своей кампании по переизбранию, и чаще всего это удаётся с некоторым успехом. 

В этом плане президентские кампании 2020 года в США стали «классическим примером влияния текущих экономических тенденций на результаты общенациональных выборов», подчёркивается в статье. По состоянию на конец 2019 года экономика США переживала настоящий бум и казалось, что Дональд Трамп идёт к лёгкой победе и гарантированному переизбранию. Но затем разразилась пандемия COVID-19, экономика фактически рухнула, и Трамп внезапно перестал выглядеть «очень стабильным гением» в глазах тех решающих групп неопределившихся, неосведомлённых или независимых избирателей, которые чаще всего определяют окончательный исход выборов, пишет Барретт.

Кроме того, пандемия и последовавший экономический кризис позволили демократам развернуть гораздо более истеричные кампании против Трампа, чем это было бы возможно в противном случае. И хотя сложно сказать, насколько прав был Трамп в своих обвинениях относительно махинаций с голосами в колеблющихся штатах, однако он явно прав относительно того, что если бы не пандемия COVID-19, он легко добился бы переизбрания, уверен автор.

Но если принять во внимание эту решающую связь между экономическими тенденциями в США и перспективами действующих президентов и их партий на национальных выборах, то нельзя не задаться вопросом, о чём же тогда думают демократы в настоящий момент, допуская такую катастрофическую ситуацию в экономике, подчёркивается в статье. Рынок акций, облигаций и криптовалюты практически достиг дна, в то время как самая сильная инфляция в стране за последние 40 лет уже вынудила ФРС начать повышать процентные ставки.

Всё это неуклонно подталкивает Америку, в лучшем случае, к стагфляции в стиле 1970-х годов, а в худшем — к повторению катастрофических сценариев 2008-го или даже 1929 года, предупреждает автор. Постоянно растущая «раздача» Байденом американских налогов в виде помощи для Украины лишь способствует хаосу в экономической и других сферах, подчёркивается в статье. Это уже привело к значительному скачку цен на продукты питания и энергоносители, ещё больше осложняя жизнь американским избирателям. 

Однако сложно поверить, что всё руководство Демократической партии и спонсирующие её олигархи полностью настроены на политическое самоуничтожение. В их действиях, которые в последнее время могут показаться безумными, должна быть своя логика. И похоже, что они решили использовать новый лозунг: «Это военная мобилизация, глупец», — полагает Барретт. По его мнению, администрация Байдена, столкнувшись с очень серьёзными вызовами и не менее серьёзными проблемами в президентской гонке, приняла «явно идиотское решение взорвать американскую и мировую экономику, спровоцировав войну с Россией».

Как считает автор, демократы и не собираются добиваться успеха на новых выборах за счёт укрепления экономики. «Вместо этого они надеются победить, втянув нас в войну, стуча себя в грудь и призывая нас поддержать наших бесстрашных лидеров военного времени. А если вы этого не сделаете — значит, вы изменник, непатриот, симпатизирующий России, Путину и Трампу, белый националист, трансофоб и конспиролог», — пишет Барретт.

Дело в том, что если война станет достаточно серьёзной, а пропаганда — достаточно громкой, люди смирятся практически с любым экономическим крахом, достаточно вспомнить ситуацию в период Второй мировой войны, говорится в статье. Хотя США вступили в эту войну только через два года после её начала и никогда не сталкивались с таким масштабом боевых действий и потерь, как другие страны, однако правительство очень быстро убедило американцев, что они должны терпеть драконовское нормирование, принудительный призыв на военную службу, практически рабский труд на военных фабрики и всевозможные экономические неприятности, отмечает автор. 

А Теодор Рузвельт, который стремился к переизбранию в 1940 году, пообещав удержать Америку от войны, в итоге без проблем победил в 1944 году, несмотря на своё невыполненное обещание. «Когда нация находится в состоянии тотальной войны, люди вытягиваются по стойке смирно, отдают честь и делают то, что им говорят, не задавая вопросов, а действующая партия и президент приобретают почти богоподобный статус», — подчёркивается в статье. 

Во время Второй мировой войны американцы столкнулись с нормированием для получения продуктов питания и бензина, а также с почти полным отсутствием всех видов потребительских товаров, от бытовой техники до автомобилей. И это кажется очень похожим на то, к чему США движутся сейчас — только в 2022 году наблюдается «фактическое» нормирование, поскольку многие люди больше не в состоянии закупать привычные раньше количества еды, бензина и других товаров, отмечает Барретт.

Он задаётся вопросом, зачем вообще Вашингтону отказываться от неоднократных просьб России способствовать проведению переговоров относительно нейтрального статуса Украины и ограничить расширение НАТО, а также постоянно накачивать Украину оружием, одновременно подталкивая Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО — шаг, который Россия неизбежно воспримет крайне негативно. «Очевидно, за кулисами было принято решение вступить в третью мировую войну как можно раньше, а не позже, в соответствии с доктриной Вулфовица, согласно которой США не потерпят никаких вызовов своей глобальной гегемонии», — делает вывод Барретт.

По его мнению, «настоящие правители американской империи» — неоконсерваторы, которые свергли действовавшую в США систему власти в ходе драматических событий 11 сентября 2001 года, теперь «настроены на завоевание мира» и чётко обозначили свою позицию: либо они будут править планетой в одностороннем порядке, либо уничтожат её. Именно поэтому они наносят экономический ущерб своему народу и жителям всего мира, лихорадочно мобилизуясь для самой большой и разрушительной войны в истории человечества, подчёркивается в статье.

Необходимо принять решительные действия, чтобы остановить эту безумную политику прямо сейчас, призывает автор: «Как только НАТО официально вступит в войну с Россией, инакомыслие будет безжалостно подавлено». Иначе нам недолго останется сожалеть о том, что не удалось помешать неоконсерваторам начать «завоевание мира», если в разгорающийся конфликт будет вовлечено ядерное оружие, заключает Барретт.

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