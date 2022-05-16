Американский сенатор: Байден ведёт войну против собственной промышленности

Сенатор-республиканец Билл Хагерти раскритиковал экономический курс Джо Байдена, пишет FoxNews: в частности, Хагерти усомнился в целесообразности очередного пакета помощи для Украины. По мнению политика, администрации Байдена стоит сосредоточиться на внутренних проблемах США.
Сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти выразил своё недовольство текущим экономическим кризисом в США и возложил ответственность за него на администрацию Джо Байдена, сообщает Fox News.
В частности, Хагерти говорил о пакете помощи Украине в размере $40 млрд: по словам политика, он ничего не имеет против украинцев и надеется, что они победят Россию, но США должны иметь в приоритете интересы собственных граждан.
Хагерти подчеркнул, что в данный момент США сталкиваются с целым рядом внутренних проблем, пишет Fox News. В частности, речь идёт о недостатке детского питания, ухудшении ситуации с безопасностью на южной границе и росте преступности. Кроме того, Хагерти заявил о том, что «глаза мира направлены на США». «Китай видит, что мы ведём себя не как серьёзная нация», — приводит издание слова сенатора.
«Лучшее, что может сейчас сделать Байден, — прекратить войну, которую он ведёт против американской промышленности. Но Байден не будет этого делать. Он не станет проводить серьёзную политику», — заявил Хагерти.
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