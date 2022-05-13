Fox News: инфляция в США — не происки Путина, а способ избежать дефолта

Инфляция — самая злободневная тема для большинства американцев, и власти делают вид, что борются с этой проблемой, возникшей, по их словам, по вине Владимира Путина, передаёт Fox News. Однако, как утверждает телеведущий Такер Карлсон, инфляция в США создана намеренно, ведь девальвация доллара — единственная возможность продолжать обслуживать госдолг и перевести американцев на «зелёную» энергетику.

Тенденция удручающая — и ощутимая для всех. Вот почему недавний опрос Исследовательского центра Пью показал, что в списке проблем, о которых беспокоятся американцы, инфляция на первом месте. Украина, которой одержимы все в Вашингтоне и которую (лидер республиканцев в сенате. — ИноТВ) Митч Макконнелл назвал самой важной темой в мире, даже не входит в первую десятку вопросов, волнующих американских граждан.



Итак, глядя на этот и многие другие, схожие опросы, приходишь к очевидному выводу. У тебя нет выбора: если ты живёшь в Вашингтоне и ты в ответе за инфляцию, ты должен притворяться, что тебе есть дело до инфляции и ты считаешь её чем-то плохим. Джо Байдену было довольно легко говорить об этом, потому что в подорожании продуктов питания, как и в избрании Дональда Трампа, можно обвинить Владимира Путина. Чем он и занимается.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я делаю всё, что в моей власти, подписывая указы, чтобы снизить цены и решить проблему путинского скачка цен…



Позвольте, я начну с путинского скачка цен. С высоких цен на бензин и энергию…



Рост инфляции — это на 70 процентов последствие путинского скачка цен, результат того, как это сказалось на ценах на бензин и энергию. Я делаю всё, что могу, чтобы снизить цену и решить проблему путинского скачка цен.



Итак, Владимир Путин не только в одиночку взломал компьютеры национального комитета Демократической партии и поставил эту партию в неудобное положение, а ведь это самое тяжкое преступление, какое только можно совершить! Он ещё и развалил нашу экономику. Как он смог это сделать с другой стороны Земли, управляя совершенно отдельной от нас экономикой? Хороший вопрос.



Но, на самом деле, больше им сказать сейчас нечего. Поэтому понятно, отчего демократы разжигают войну на Украине, отчего они хотят, чтобы боевые действия там продолжались вечно. Если боевые действия на Украине когда-либо прекратятся, кого им обвинять в последствиях своей сумасшедшей политики? Им придётся найти нового виноватого — возможно, вас.



В действительности, Владимир Путин, при всех его недостатках, не создавал инфляцию в Соединённых Штатах. Её создали люди в госаппарате США, управляющие нашей экономикой, причём они сделали это старомодным способом: напечатали кучу денег очень быстро и тем самым обесценили нашу валюту, как всегда бывает, когда напечатаешь кучу денег очень быстро.



Мерой всего этого является показатель под названием М2 — это совокупность данных, которыми пользуется Федеральный резерв для измерения денежной массы. У нас М2 не просто растёт, а растёт быстрее, чем когда-либо в истории Америки. На сегодня М2 составляет более 22 триллионов долларов. Для сравнения: 3 февраля 2020 года этот показатель был равен 15,3 триллиона. Если у вас нет под рукой калькулятора, подскажу, что это означает 43-процентный рост нашей денежной массы всего за два с небольшим года.



И каков результат? Результат предсказуемый и очевидный. Инфляция в США растёт гораздо быстрее, чем, скажем, в Европе, где не было таких больших трат на «стимулирование экономики». Что бы ни сделал Путин, ни в чём из этого он не виноват. Это началось до того, как Путин ввёл войска на Украину, и необязательно придерживаться правых взглядов, чтобы это признать. Даже CNN это признаёт.



ДОН ЛЕМОН, CNN: Байден назвал это «путинским скачком цен». Неужели только из-за боевых действий на Украине цены на бензин так бьют по карману? Ведь нет, я прав?



ДЖО МЭТЬЮ, Bloomberg: Они любят говорить о «путинском скачке цен», но, конечно же, цены на энергию стремительно росли ещё до начала боевых действий. Инфляция была проблемой до того, как мы вообще заговорили об Украине.



ДЖАСМИН РАЙТ, CNN: Итак, мы услышали довод Белого дома о том, что всё дело в «путинском скачке цен». Пока неясно, работает ли это, особенно с учётом недавнего опроса CNN, показавшего, что менее трети американцев считают, что экономическое видение этой партии согласуется с их собственным. То есть администрации будет очень тяжело разбираться с этим перед промежуточными выборами.



Итак, все понимают, что происходит. Извините, но виноват не Путин. Виноваты нынешние власти. Таким образом, Джо Байден очень похож на классического пожарного-поджигателя. Он создал бедствие и теперь говорит, что устраняет его: «Я тут просто мимо проходил, я потушу!»



Это дело рук Байдена. И не только Байдена, но и Джанет Йеллен и всей его экономической команды. И, кстати, экономистов прошлых лет. Это продолжалось долго, не только при Байдене, но он сделал ситуацию гораздо хуже. Причём намеренно.



Байден останавливает отечественное производство энергии. Администрация только что отменила продажу федеральных лицензий на разработку нефтяных месторождений. Почему они это делают? Почему они всё усугубляют?



От цен на энергию зависит всё. Всё, что вы покупаете, было доставлено по дорогам, по морю, по воздуху или по рельсам. Чтобы доставить вам товары, которые вы покупаете, нужна энергия. И если энергия дорожает, растёт и цена этих товаров. Очень просто. Итак, когда вы повышаете цену на энергию, что и было сделано намеренно, вы повышаете инфляцию. Точка. Не надо быть экономистом, чтобы это понимать. И уж тем более не надо быть лауреатом Нобелевской премии по экономике.



Почему они это делают? Есть три причины. Во-первых, им приходится это делать. Американский суверенный долг слишком, слишком высок. По сути, мы национализировали долг, то есть переложили его на налогоплательщиков с… обвалившегося рынка. Итак, у нас слишком большие долги, и единственный выход — это девальвировать доллар США. Иначе власти США не смогут позволить себе выплаты процентов по суммам, которые они должны.



Никто не говорит этого вслух, но это истинная правда. Нам нужна инфляция, иначе власти США объявят дефолт. Вы должны расплачиваться за их плохую политику. Итак, болванам, которые плохо управляли американской экономикой, нужна инфляция. Спасибо Вам, Джанет Йеллен. Мы, остальные, могли бы предугадать это десять лет назад, а Вы почему-то не смогли.



Вторая причина — в том, что рост цен на энергию оправдывает их переход к «Новому зелёному курсу». Никто в Америке не предпочёл бы перейти на «зелёную» энергию, то есть вложить триллионы долларов американских налогоплательщиков в излюбленные инвестиционные проекты спонсоров Демократической партии. Никто бы никогда не сделал этого добровольно. Но они надеются, что ископаемое топливо подорожает настолько, что выбора у вас не будет. «Ого, не можешь позволить себе заправить грузовик? Да теперь тебе, пожалуй, понадобится Prius! И нам, определённо, потребуется контролировать термостат в твоём доме».



Может быть, это звучит слишком жутко, чтобы быть правдой, но это правда. Да, жуткая, но правда!



Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.