Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие законопроекта о предоставлении Киеву помощи в размере 40 миллиардов долларов. Республиканец сравнил эти деньги с годовым бюджетом важнейших американских министерств и заявил, что Америке пришлось бы занимать у Китая, чтобы найти эти средства для Украины. Рэнд Пол подчеркнул, что присягал Соединённым Штатам Америки, а не какой-либо другой стране.
Сенатор от Кентукки.
РЭНД ПОЛ, сенатор США: Воспользуюсь правом на возражение. Вступая в должность, я приносил присягу Конституции США, а не какому-либо иностранному государству. И какое бы сочувствие ни вызывала цель, я присягал национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США… Рассматриваемый законопроект — это трата 40 миллиардов долларов. Это уже второй законопроект о расходах на Украину за два месяца, и он втрое больше первого.
В нашей военной помощи Украине, однако, нет ничего нового. С 2014 года Соединённые Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 6 миллиардов долларов. Вдобавок к 14 миллиардам долларов, одобренным конгрессом всего месяц назад. Если этот законопроект будет принят, одобренные Соединёнными Штатами расходы на Украину составят примерно 60 миллиардов долларов.
Давайте рассмотрим, сколько это — 60 миллиардов долларов. По данным Элиаса Юсифа, ассистента по безопасности при Центре Стимсона, Киев стал бы крупнейшим за 20 лет получателем американской военной помощи, выделенной в течение одного года. 60 миллиардов долларов — это больше, чем все военные расходы любой другой страны, за исключением первой пятёрки. Если этот подарок Украине будет одобрен, общая сумма нашей помощи Украине почти сравняется со всем военным бюджетом России.
И не то чтобы эти деньги у нас где-то лежали. Нам придётся занимать их у Китая, чтобы отправить на Украину.
Стоимость этого пакета, по которому мы сегодня голосуем, больше, чем траты США во время первого года конфликта в Афганистане. Конгресс тогда одобрил применение силы, и президент отправил войска для участия в конфликте. Чего нельзя сказать об Украине.
Кроме того, это предложение возвышается над внутренними приоритетами. Рядом с огромной 60-миллиардной помощью Украине ничтожными выглядят 6 миллионов долларов, которые мы ежегодно тратим на исследования в области рака. 60 миллиардов — это больше, чем ежегодный объём налогов на бензин, которые государство собирает для строительства дорог и мостов.
На 60 миллиардов долларов, выделяемых Украине, можно было бы в значительной мере или полностью профинансировать важнейшие министерства. 60 миллиардов долларов — это почти весь бюджет Госдепартамента и больше, чем бюджет Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики. А конгресс хочет продолжать тратить и тратить…
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