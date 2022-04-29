Washington Times: США возрождают для Украины программу ленд-лиза времён Второй мировой

Палата представителей США одобрила законопроект о поставках на Украину военной помощи по программе ленд-лиза, сообщает The Washington Times. Таким образом Вашингтон, как пишет издание, возрождает для Киева программу, которая действовала во времена Второй мировой войны.
Соединённые Штаты возрождают для Украины программу ленд-лиза, действовавшую во времена Второй мировой войны, пишет The Washington Times.
В частности, палата представителей одобрила создание по образцу ленд-лиза программы военной помощи Украине. Как напоминает издание, такую программу администрация президента США Франклина Рузвельта использовала для поддержки союзников «ещё до вступления Соединённых Штатов во Вторую мировую войну», говорится в статье.
Законопроект был принят подавляющим большинством голосов: 417 конгрессменов — за, 10 проголосовали против. Теперь документа направляется на подписание на стол президента Байдена.
Ранее в этом месяце сенат США принял свою версию этого законопроекта, который впервые был внесён на рассмотрение сенаторами Джоном Корнином, республиканцем от штата Техас, и Беном Кардином, демократом от штата Мэриленд.
«Этот закон станет поворотным моментом для Украины, и я благодарен своим коллегам из палаты представителей за то, что они признали его важность и быстро отправили его на стол президенту», — прокомментировал Корнин итоги голосования в палате представителей.
Как пишет The Washington Times, ожидается, что Байден подпишет этот законопроект.
Ранее в четверг Белый дом запросил у конгресса дополнительную помощь Украине в размере $33,4 млрд, в том числе $20 млрд в виде помощи в сфере безопасности, $8,5 млрд в виде экономической помощи и $3 млрд в виде гуманитарной помощи.
С момента ввода российских войск на Украину администрация Байдена предоставила Киеву почти $3,4 млрд помощи, напоминает издание.
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