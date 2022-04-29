Washington Times: США возрождают для Украины программу ленд-лиза времён Второй мировой

Соединённые Штаты возрождают для Украины программу ленд-лиза, действовавшую во времена Второй мировой войны, пишет The Washington Times.



В частности, палата представителей одобрила создание по образцу ленд-лиза программы военной помощи Украине. Как напоминает издание, такую программу администрация президента США Франклина Рузвельта использовала для поддержки союзников «ещё до вступления Соединённых Штатов во Вторую мировую войну», говорится в статье.



Законопроект был принят подавляющим большинством голосов: 417 конгрессменов — за, 10 проголосовали против. Теперь документа направляется на подписание на стол президента Байдена.



Ранее в этом месяце сенат США принял свою версию этого законопроекта, который впервые был внесён на рассмотрение сенаторами Джоном Корнином, республиканцем от штата Техас, и Беном Кардином, демократом от штата Мэриленд.



«Этот закон станет поворотным моментом для Украины, и я благодарен своим коллегам из палаты представителей за то, что они признали его важность и быстро отправили его на стол президенту», — прокомментировал Корнин итоги голосования в палате представителей.



Как пишет The Washington Times, ожидается, что Байден подпишет этот законопроект.



Ранее в четверг Белый дом запросил у конгресса дополнительную помощь Украине в размере $33,4 млрд, в том числе $20 млрд в виде помощи в сфере безопасности, $8,5 млрд в виде экономической помощи и $3 млрд в виде гуманитарной помощи.



С момента ввода российских войск на Украину администрация Байдена предоставила Киеву почти $3,4 млрд помощи, напоминает издание.