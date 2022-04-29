Le Figaro: «значительно хуже прогнозов» — французская экономика показала нулевой рост в первом триместре года

Экономическая активность во Франции в первом триместре года забуксовала, показав нулевой рост, вопреки оптимистичным прогнозам, сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, всему виной — вспышка омикрон-штамма коронавируса в январе и резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта на Украине.

По оценкам Национального института статистики и экономических исследований (Insee), экономическая активность во Франции в первом квартале года застопорилась, продемонстрировав нулевой рост из-за снижения потребления домашних хозяйств на фоне инфляции и военных действий на Украине, сообщает Le Figaro.

Как отмечает издание, эта оценка значительно ниже ожиданий. Ранее Национальный институт статистики прогнозировал рост экономики на 0,3%, а Банк Франции ожидал увеличения ВВП на 0,25%. Это означает, что экономическая активность в значительной степени «забуксовала» после роста на 0,8% в четвёртом квартале 2021 года и масштабного восстановления прошлого года.

По сообщениям Insee, потребление домашних хозяйств — традиционная движущая сила французского экономического роста — «существенно» снизилось в первом квартале, невзирая на прогнозы экономистов, которые ожидали продолжения устойчивого роста в начале года.

Мощная волна омикрон-штамма коронавируса в январе и рост цен — особенно на энергоносители, — усилившийся после начала конфликта на Украине в конце февраля, привели к тому, что расходы домашних хозяйств были ограничены, пишет газета. Особенно это коснулось трат на жильё, питание и одежду. Как напоминает издание, в марте инфляция достигла 4,5% в годовом исчислении, чего не случалось с середины 1980-х годов.