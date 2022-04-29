Deutsche Wirtschafts Nachrichten: евро находится в свободном падении

Курс евро по отношению к американскому доллару продолжает падать, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На данный момент он достиг самого низкого показателя с 2017 года. И тенденция сохранится, ведь от экономических последствий боевых действий на Украине сильнее всего пострадает именно ЕС, а не США. При этом ужесточение антироссийских санкций может негативно повлиять на конъюнктуру в союзе.
Евро сейчас находится в свободном падении, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Курс валюты ЕС к американскому доллару составляет 1,0526. Это самый низкий показатель с 2017 года. При этом, по имеющимся прогнозам, доллар продолжит укрепляться, ведь Центральный банк США планирует повышать процентную ставку для борьбы с высокой инфляцией. А вот неопределённость ситуации в мире и ужесточение антироссийских санкций могут негативно повлиять на конъюнктуру в Европе и дополнительно ослабить евро. При этом, по мнению многих экспертов, от экономических последствий боевых действий на Украине сильнее всего пострадает именно ЕС, а не США.
На данный момент евро не может извлечь выгоду из роста вероятности увеличения Европейским центральны банком процентной ставки в этом году, о чём заявил экономист лихтенштейнского банка VP Bank Томас Гитцель: «На валютных рынках очень боятся, что сильное ослабление конъюнктуры в еврозоне — или даже рецессия — может помешать курсу на укрепление». Рецессия, высокая инфляция и неспособность или нежелание ЕЦБ действовать — это самый кошмарный сценарий, добавил он.
После повторного ухудшения индикатор потребительских настроений в Германии также достиг рекордно низкой отметки. Это свидетельствует о том, что надежды на рост в результате ослабления ограничений, принятых в связи с пандемией, окончательно рухнули, убеждены эксперты.
Если евро и дальше будет становиться всё более неустойчивой валютой, в долговременной перспективе он не выдержит и может полностью исчезнуть, предостерегал ранее бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. Когда официальные деньги «страдают чахоткой», люди начинают искать другие средства для накопления и обмена. Раньше для этих целей использовалось золото и серебро. Сегодня список альтернативных средств могут пополнить криптовалюты.
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