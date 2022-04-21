Бывший главный экономист Deutsche Bank: инфляция уничтожит евро

Европа ещё долго будет страдать от инфляции, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. При этом евро становится всё более неустойчивой валютой, и, если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам. К тому же повышение цен на товары и услуги может привести к серьёзным политическим и социальным последствиям, как в Германии в 20-ые годы прошлого века, когда гиперинфляция помогла национал-социалистам прийти к власти.

Германию и ЕС ждёт длительная инфляция, способная уничтожить евро, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер. «Быстро инфляция никуда не денется. Ведь в среднесрочной перспективе эффект даст неимоверное расширение денежной массы, произошедшее во время пандемии. На данный момент в еврозоне денежная масса превышает стоимость доступных товаров и услуг приблизительно на 30%», пояснил эксперт.

При этом Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не может, а, возможно, и не хочет повлиять на ситуацию, считает Майер: «Ведь если он поднимет ключевую процентную ставку до уровня, необходимого для того, чтобы сбить волну инфляции, это приведёт к банкротству и выходу из евро таких стран как Италия, где государственная задолженность превышает 150% от ВВП».

Сейчас происходит процесс «лирализации» евро, объясняет эксперт: «При латиноевропейской модели инфляция была особенно высокой в Италии, и итальянская лира сильно обесценилась относительно других валют, например, немецкой марки. Теперь же евро пойдёт по стопам лиры». «С самого начала евро был политическим проектом для укрепления европейского единства. Но надежда на то, что получится добиться сплочения ЕС через валютный союз, вместо обеспечения политического союза едиными деньгами, оказалась иллюзией. Теперь же у нас есть общественная касса, из которой любой открыто берёт деньги, созданные ЕЦБ», сетует Майер.

По его словам, это всё больше похоже на общежитие, в котором каждый может брать еду из холодильника, но не заполнять его снова, что приводит к накоплению долгов и в конечном счёте монетарному финансированию путём создания новых денег и инфляции. Страдают от этого в первую очередь те, кто хранит деньги, а также люди со стагнирующим номинальным доходом, который постепенно обесценивается из-за инфляции.

При этом инфляция может иметь не только экономические, но и серьёзные политические, а также социальные последствия, что показал пример гиперинфляции в Германии в начале 20-ых годов прошлого века. Она способствовала приходу к власти национал-социалистов, напоминает эксперт. Сейчас такое вряд ли повторится, но уже сегодня видно, как инфляция приводит к перераспределению доходов и активов, отмечает Майер: «В последнее десятилетие из-за инфляции цен на активы разбогатели те, кто ими обладал, а другие, кто хотел их приобрести, остались ни с чем».

Если евро и дальше будет становиться всё более неустойчивой валютой, в долговременной перспективе он не выдержит, предостерегает экономист. А когда официальные деньги «страдают чахоткой», люди начинают искать другие средства для накопления и обмена. Раньше для этих целей использовалось золото и серебро. Сегодня список альтернативных средств могут пополнить криптовалюты, заключает Майер.