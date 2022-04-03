Le Figaro: Франция придумала, как платить за российский газ, не используя рубли

Европейские страны опасались, что после перевода Россией торговли газом на рубли в потоке энергоресурсов могли случиться перебои. Но министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заверила, что этого быть не должно, ведь по уже подписанным контрактам оплата должна производиться в той валюте, которая там значится, а уже дальше банк сам конвертирует евро в рубли, пишет Le Figaro.

Решение России перевести оплату за газ в рубли не должно априори привести к прекращению поставок газа, заверила комиссию по экономическим отношениям Национальной ассамблеи Франции французский министр экологических преобразований Барбара Помпили.

По её словам, предприятия по-прежнему смогут платить за газ в евро банку, в частности Газпромбанку, а там уже евро будут конвертироваться в рубли, пишет Le Figaro. В таком случае контракты будут соблюдены, и, по сути, для французских предприятий особенно ничего не меняется. Если такое решение будет жизнеспособным, то прекращения поставок российского газа тоже не случится.

«В конечном итоге, я думаю, что оплата в рублях — это мера поддержки рубля прежде всего, но это совсем не ответная мера против европейских предприятий», — заявила Помпили. При этом она заверила, что это обстоятельство не помешает Европе работать над снижением своей зависимости от импорта российского газа.

Европейские страны отказываются платить в рублях за российский газ в том числе потому, что это не прописано в уже заключённых контрактах. Если в подписанных документах в качестве валюты для оплаты значатся евро, то французские предприятия имеют полное право отказаться от изменения валюты оплаты. Она также отметила, что российский Центробанк может назначить любой курс для обмена — таким образом он может манипулировать ценой в одностороннем порядке и, получается, обходить санкции, пишет Le Figaro.