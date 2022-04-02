Sky News: поставки российского газа пока продолжаются даже без платежей в рублях

Несмотря на то что с 1 апреля Россия перевела «недружественные» страны на оплату в рублях, поставки российского газа в Европу не прекратились и даже достигли самого высокого уровня за последние четыре месяца, пишет Sky News. Как объяснили в Кремле, платежи по поставкам, которые осуществляются сейчас, будут приняты только в мае.

В пятницу объём газа, поступающего в Европу из России, достиг самого высокого уровня за последние четыре месяца, несмотря на то что в Москве предупредили о намерении прекратить все поставки в «недружественные» страны, сообщает Sky News.

Как напоминает телеканал, с 1 апреля «недружественные» страны Россия перевела на расчёты за российский газ в рублях. Президент России Владимир Путин заявил, что теперь страны Запада смогут приобретать газ из России, открыв счета в российских банках. Невыполнение требования об оплате в рублях, по словам российского лидера, приведёт к тому, что страна перекроет краны для поставок газа в Европу, что вызовет повсеместный дефицит энергии на континенте.

Тем не менее, похоже, в Москве оставили возможность для достижения компромисса в последний момент, заявив, что поставки не прекратятся сегодня, так как платежи по поставкам, которые должны быть осуществлены после 1 апреля, будут приняты только в мае.

По данным Sky News, около 60% импорта газа в Европу в настоящее время оплачивается в евро, а остальное — в долларах. Впрочем, эксперты в области энергетики полагают, что Россия и Европейский союз всё же могут достигнуть соглашения, в соответствии с которым клиенты в таких странах, как Франция и Германия, будут продолжать платить за газ в евро, а «Газпром» будет конвертировать оплату в рубли в России.

«В интересах обеих сторон было избежать полного прекращения поставок», — заявил аналитик Energy Aspects Леон Избицки, добавив, что в противном случае Европе придётся ввести нормирование газа, что «имело бы огромные последствия и привело бы к остановке деятельности промышленных предприятий», а Россия потеряет важный источник дохода.

Однако в пятницу в «Газпроме» дали понять, что намерены принимать оплату в соответствии с заявлением российского лидера. В компании сообщили о том, что направили контрагентам в Европе официальные уведомления о новом порядке оплаты поставок газа. Кроме того, в Кремле отметили, что распоряжение Путина о переходе на рублёвые платежи за газ необратимо.

Как отмечает Sky News, санкции ЕС, введённые против России, исключают Газпромбанк, что оставляет возможность для поиска компромисса. Однако на фоне опасений сокращения поставок в пятницу суточные потоки газа из России в Европу через Украину достигли самого высокого уровня с ноября.