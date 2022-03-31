Polsat News: несмотря на все усилия Польши, Европа не горит желанием прекращать торговлю с Россией

Идея польского премьера полностью отказаться от российского сырья не нашла горячего отклика в ЕС, ведь экономики ряда стран напрямую зависят от российских углеводородов, считают евродепутаты от Польши. В беседе с Polsat News они обращают внимание и на другой опасный момент — если Россия найдёт новые рынки сбыта, она сможет спокойно перекрыть Европе газовый кран — в качестве ответа на санкции.

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто обвинил власти Украины в том, что они вместе с венгерской оппозицией пытаются повлиять на итог выборов в его стране, которые состоятся 3 апреля. Он объяснил, что венгерские левые координируют свои усилия с представителями украинского правительства, а Киев пытается перетянуть чашу весов голосования в Венгрии в пользу оппозиционных партий. Более того, в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина фактически требует полной остановки венгерской экономики, сообщает Polsat News.

«Слова Сийярто свидетельствуют о том, что это вершина кампании, очень сильное заявление. Партия «Фидес» — фаворит на этих выборах, у неё есть все шансы выиграть их в очередной раз. Я думаю, что венгры дадут свою оценку этому», — сказал в эфире Polsat News депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий. Он подчеркнул, что Варшава всё сильнее отличается от Будапешта в плане своего отношения к России. По его мнению, такая «капельница» в виде продолжения закупок сырья у России, предложенная некоторыми странами, в том числе Венгрией, неэффективна и морально сомнительна.

Портал напоминает, что вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна сделает всё возможное, чтобы до конца года отказаться от российской нефти, и выразил надежду на то, что в мае удастся положить конец импорту угля из России. Он также призвал Европейскую комиссию ввести налог на российские углеводороды. На вопрос, могут ли идеи Моравецкого по оказанию давления на Брюссель увенчаться успехом, Чарнецкий ответил следующее: «Их эффект будет заключаться в уменьшении щелей, что касается санкций, потому что они есть. Итальянцы добились экспорта предметов роскоши и одежды в Россию, Бельгия гарантировала себе исключение в виде дальнейшего экспорта алмазов из Антверпена».

По мнению Чарнецкого, крупнейшие государства — члены ЕС всё-таки скептически относятся к энергетической независимости от России. Это, безусловно, должен быть постепенный процесс, ведь даже в правительстве Германии существуют разногласия: вице-канцлер от зелёных говорит одно, канцлер Шольц — другое. «Есть шанс сократить импорт и со временем его заблокировать, хотя давление Запада на проведение мирных переговоров объясняется тем, чтобы снова торговать с Россией», — считает евродепутат. Конечно, он не исключает, что идея налога, предложенная Моравецким, могла бы стать неким стимулом к ​​скорейшему ограничению импорта из России, особенно ввиду того, что, по его мнению, в последнее время позиция Польши на европейской арене укрепилась и появился шанс улучшить отношения между Варшавой и Брюсселем.

В свою очередь, евродепутат Ян Ольбрыхт, комментируя идею введения налога на импорт российских энергоресурсов, сказал, что более жёсткая реакция на уровне ЕС возможна, но вопрос состоит в том, имеется ли для неё политическая воля. «Мы наблюдаем за достаточно осторожными действиями на заседаниях Европейского совета. ЕК ясно говорит о расширении сотрудничества и импорте газа из США и видит в этом главное изменение. Немцы представили план отказа, Польша тоже. Какой-либо новый налог потребует абсолютного единогласия и ратификации всеми парламентами стран ЕС», — разъяснил он.

Евродепутат обратил внимание на то, что сопротивление Будапешта, Берлина и Парижа, безусловно, связано с экономической ситуацией и опасениями насчёт того, что она может резко ухудшиться и в результате вызовет недовольство в обществе и различные политические реакции. «Больше всего газа из России получают немцы, венгры и итальянцы. Они это знают и спасают свою экономику», — подчеркнул он. «В кругах Европейской народной партии ведутся разговоры о том, что будет, если россияне перекроют кран. К этому сценарию тоже нужно подойти серьёзно. Санкции всегда сопровождаются контрсанкциями. Не исключено, что если Россия найдёт другие рынки сбыта, она может решиться на такой шаг», — резюмировал он.