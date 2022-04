Guardian: малообеспеченные британцы оказались перед дилеммой — отопление или еда

Статистические данные вызывают опасения, что из-за продолжающегося роста цен в Великобритании всё больше семей с невысокими доходами вынуждены делать трудный выбор между отоплением и едой, пишет The Guardian. Британские потребители уже начали сокращать расходы на продукты питания, а также на газ и электричество, поскольку оплатить всё сразу в необходимом количестве они оказываются не в состоянии из-за дороговизны, поясняется в статье.

Из-за кризиса стоимость жизни в Великобритании стремительно растёт, вынуждая семьи с небольшими доходами стараться сокращать расходы на отопление и товары первой необходимости. Опросы показывают, что около 34% малообеспеченных британцев стали потреблять меньше газа и электричества, при этом 31% тратят меньше на еду, сообщает The Guardian.



Британским потребителям приходится покупать меньше продуктов питания и сокращать потребление газа и электричества в своих домах. Всё больше людей жалуется на рост стоимости жизни. В связи с этим растёт обеспокоенность относительно негативного влияния резкого роста цен на самые бедные домохозяйства Великобритании, подчёркивается в статье.



Это подтверждает и опрос, проведённый среди более 13 тыс. взрослых жителей Национальной статистической службой Великобритании (ONS). Как сообщили 83% опрошенных, в этом месяце стоимость жизни для них возросла, поскольку счета за коммунальные услуги и еженедельные покупки в магазине становятся всё дороже.



При этом 34% из тех, кто сообщил о росте стоимости жизни, рассказали, что они вынуждены использовать дома меньше газа и электричества, а 31% стал меньше тратить на еду. Половина опрошенных постаралась сэкономить на второстепенных расходах. Эти данные вызывают опасения, что некоторые из наименее обеспеченных британцев вынуждены делать сейчас трудный выбор между отоплением и едой, подчёркивается в статье.



По словам заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, последствия решения об ужесточении санкций в связи с российской спецоперацией на Украине нанесли самый большой удар по британской экономике извне за всю историю, пишет The Guardian. По его словам, на фоне резкого роста цен на мировых рынках из-за пандемии новые меры привели к ещё большему подорожанию энергии и других товаров.



Ожидается также, что с 1 апреля счета британских домохозяйств за газ и электроэнергию вырастут ещё на 54%, сообщается в статье. Благотворительные организации в связи с этим предупреждают о резком росте уровня бедности среди британских семей, если государство не окажет им срочную поддержку.



Годовой уровень инфляции в Великобритании достиг в феврале 6,2% — это самый высокий показатель за три десятилетия, подчёркивается в статье. Это происходит на фоне резкого роста цен на электронергию, продукты питания и напитки, а также рекордного повышения цен на бензин. Учитывая запланированное повышение цен на энергоносители для домашних хозяйств с апреля месяца, Банк Англии прогнозирует, что этой весной инфляция достигнет 8%, причём в конце апреля может вырасти почти до 10%, пишет The Guardian.



Такие официальные прогнозы показывают, что в этом году по благосостоянию британцев может быть нанесён самый мощный удар с тех пор, как в 1956 году начали вести современную статистику, отмечается в статье. При этом люди с самыми низкими доходами, арендаторы жилья и низкоквалифицированный персонал, скорее всего, не смогут позволить себе такие расходы. Сложности ожидают также семьи с детьми и тех, кто живёт за пределами Лондона и юга Англии, предупреждает The Guardian.



Правительство объявило о выделении пакета социальной поддержки в размере ₤9 млрд в виде скидок и займов. Однако многие называют эти меры недостаточными и призывают срочно оказать дополнительную поддержку малообеспеченным семьям.



Учитывая, что уже в апреле счета за электроэнергию в среднем вырастут на ₤700, а осенью — ещё на сотни фунтов, многим домохозяйствам грозит разорение, поэтому министры должны сделать гораздо больше, чтобы помочь людям пережить этот кризис, подчёркивают эксперты.