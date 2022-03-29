Times: споры об АЭС мешают Британии принять стратегию энергетической безопасности

Британское правительство объявило об очередной отсрочке принятия государственной стратегии энергетической безопасности, пишет The Times. По словам издания, премьер и канцлер казначейства никак не могут договориться о том, какую роль в этой инициативе должны играть атомные электростанции.

Даунинг-стрит объявила об очередной отсрочке принятия государственной стратегии энергетической безопасности. Инициатива была приостановлена из-за разногласий между премьер-министром Борисом Джонсоном и канцлером казначейства Риши Сунаком по поводу инвестиций в ядерную энергетику.

Чиновники должны были завершить работу над пакетом мер в понедельник и обнародовать его в среду. Но представитель премьера подтвердил изданию, что стратегию пришлось вновь отложить, поскольку ведомства стремятся «всё сделать правильно».

Ранее на встрече с представителями атомной отрасли Джонсон заявлял, что правительство хочет, чтобы ядерная энергия обеспечивала 25% британских потребностей в электричестве, для чего потребуется строительство не менее шести новых крупных АЭС. Его слова вызвали беспокойство у Сунака, который считает, что это приведёт к существенному и долгосрочному увеличению счетов за электроэнергию.

Поэтому британский Минфин настаивает на сокращении инвестиций в ядерную энергетику. Взамен представители казначейства предлагают увеличить государственную поддержку технологий для хранения энергии из возобновляемых источников, включая ветрогенераторы и солнечные панели, а также больше полагаться на биотопливо и улавливание углерода.

«Всё упирается в объёмы ядерной энергии, которые необходимо производить, — пояснил The Times правительственный источник. — Все согласны с тем, что у неё есть своя роль. Но вопрос в том, насколько велика эта роль, учитывая её стоимость и потенциал новых технологий, которые должны её заменить».

Собеседник издания опроверг предположения о том, что Сунак выступает против инвестиций в ветряные и солнечные установки. По его словам, пакет мер по стимулированию других возобновляемых источников энергии в целом согласован, и ядерная энергетика — «последнее оставшееся препятствие».

Позицию казначейства поддержала Национальная комиссия по инфраструктуре. Она предупредила министров, что большие новые АЭС «невероятно трудно построить в короткие сроки». По прогнозам экспертов, если станции будут возводиться теми же темпами, что «Хинкли-Пойнт C», то ввести их в эксплуатацию удастся не раньше середины 2040-х годов, обращает внимание The Times.