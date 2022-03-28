«Искусство даёт нам надежду» — обозреватель The Times выступил против «войны» Запада с русской культурой

Вне зависимости от отношения к российской спецоперации на Украине или президенту Владимиру Путину, «культурная война» против России «совершенно нелогична», пишет обозреватель The Times Дэвид Листер. Автор статьи выступает против повсеместной на Западе «милитаризации искусства», которое, как там забывают, обладает целительной силой и дарит надежду.

«Культурная война» в отношении России началась с Большого театра. Как пишет обозреватель The Times Дэвид Листер, всего через 24 часа после начала российской спецоперации на Украине Королевский оперный театр в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра, которые были запланированы на лето. Не желая уступать столичным веяниям, театры Нортгемптона и Вулверхэмптона отменили гастроли Российского государственного балета Сибири.

Затем настала очередь отдельных российских деятелей культуры «испытать на себе гнев мира искусства». Выступления оперной певицы Анны Нетребко, которая отказалась осудить президента России Владимира Путина, были отменены в театрах по всему миру, в том числе в нью-йоркской Метрополитен-опере. По словам генерального директора театра Питера Гелба, Нетребко — «одна из величайших певиц в истории Метрополитен-оперы», однако там вынуждены отменить её выступления на фоне событий на Украине. Тем не менее подобное решение Листер называет «совершенно нелогичным».

Дирижёр Валерий Гергиев, известный своей благосклонностью к российскому лидеру, лишился ряда постов по всему миру, в том числе должности почётного президента Эдинбургского международного фестиваля. Но дальше — хуже. На Западе решили: «зачем ограничиваться живыми российскими артистами, если можно запустить сапогом в давно умерших?» Так, в Университете Милана запретили преподавать творчество Фёдора Достоевского «во избежание любых разногласий», что вызвало громкую полемику. Далее Netflix снял с проката четыре новые российские драмы, включая экранизацию произведения Льва Толстого «Анна Каренина». А Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании принял решение убрать из программы увертюру «1812 год» русского композитора Петра Чайковского.



По словам Листера, за этим неизбежно последует оценка того, насколько уместны в учебных планах западных университетов произведения российских авторов, таких как Достоевский или Лев Толстой. Как отметила министр культуры Великобритании Надин Доррис, культура должна стать «третьим фронтом» в спецоперации на Украине.

Впрочем, автор статьи выступает против «милитаризации искусства». Во-первых, как утверждает Листер, налицо элементарное непонимание того, насколько трудно таким людям, как Нетребко, у которой семья в России, публично осуждать руководство страны.

Во-вторых, на Западе, похоже, «забывают, насколько целительным может быть великое искусство». Так, в 1956 году в Лондоне состоялись первые зарубежные гастроли балета Большого театра — ровно в тот момент, когда Советский Союз собирался подавить венгерское восстание. Сезон произвёл на британскую публику совершенно особенное впечатление, продавцы билетов смогли получить за место на балет «Жизель» в четыре раза больше номинальной стоимости билета.

Однако ни тогда, ни во время Карибского кризиса от артистов не требовали публично осудить власти страны, «отменяя» тех, кто отказался высказаться против лидеров. «Заставлять артистов или любых общественных деятелей публично высказывать свои политические взгляды и осуждать свою родину — это неправильно», — считает Нетребко, которая всё же высказалась против ввода российских войск на Украину, но не против Путина.

Как отмечает Листер в своей статье для The Times, можно по-разному относиться к Владимиру Путину или спецоперации на Украине, но это отношение не должно сказываться на культуре, так как «искусство даёт нам надежду; надежду на примирение, надежду на то, что в красоте, в творчестве, в удивительном таланте мы разглядим душу народа, с которым мы можем поддерживать связь».