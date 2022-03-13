Le Figaro: «доходит до абсурда» — французский публицист выступил против «отмены» русской культуры на Западе

На фоне обострения украинского конфликта многим деятелям российской культуры было отказано в приёме на Западе, пишет в статье для Le Figaro французский публицист Брис Кутюрье. Всё это — следствие пришедшей из США культуры политкорректности, в которой главное место занимает не личность человека, а его принадлежность к определённой группе, убеждён журналист, призывающий не отказываться от русской культуры из-за действий российского правительства.

Фильм режиссёра Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» был вычеркнут из программы кинофестиваля в Глазго в последнюю минуту, сообщает в статье для Le Figaro французский публицист Брис Кутюрье. «В чём упрекают эту семейную комедию? В национальности автора. Кирилл Соколов — русский», — поясняет автор статьи.

При этом половина семьи режиссёра — украинцы. Почему же тогда запретили его фильм? Потому что он получил средства на его производство от российского государства, а киноиндустрия также является бизнесом, замечает журналист, напоминая, что компании Disney и Netflix также объявили, что прекращают производство и приобретение фильмов или сериалов из России с целью ударить российское государство по кошельку.

Как напоминает обозреватель, министр культуры Великобритании Надин Доррис заявила, что культура и спорт могут стать «третьим фронтом» украинской войны после военного и экономического и помочь сделать Владимира Путина «международным изгоем». Таким образом министр ответила на призыв Украинской киноакадемии бойкотировать российское кино, «потому что оно помогает обмануть зрителей в отношении истинной природы российского режима».

Во Франции Каннский кинофестиваль также решил не принимать в этом году российскую делегацию. Кутюрье также вспоминает ситуацию с Валерием Гергиевым и Анной Нетребко, которые вынуждены были лишиться работы на Западе из-за отказа высказываться на политические темы.

По мнению автора, художники и интеллектуалы во всём мире научились остерегаться попыток государств привлечь их к участию в каком-либо международном конфликте. «Но в случае бойкота российских художников и творцов происходит рождение нового феномена, который необходимо срочно осознать: присвоение художникам и писателям идентичности, пришедшее из культуры политкорректности», — отмечает публицист. Таким образом, значение личной идентичности художников принижается в пользу коллективной идентичности, которая, как считается, говорит через них.

Эта псевдоновая идея, родившаяся в североамериканских университетах, на самом деле является устаревшей, поскольку исходит из политического романтизма, в котором миссией писателя или поэта было воплощение «народного духа», пишет журналист. Кутюрье напоминает о роли, которую эта концепция сыграла в нацистской Германии. «Должно ли это доходить до абсурдного приравнивания художника к политике его правительства?» — задаётся вопросом автор. «Я не смешиваю Чехова с танком Т-34», — вспоминает Кутюрье цитату писателя Милана Кундеры.

Тот факт, что Кардиффская филармония отказалась от концерта Чайковского, который был признан «неуместным в данное время», а Миланский университет Бикокка отменил курс, посвящённый Достоевскому, заслуживает возмущения, полагает публицист. Российский президент как минимум достоин осуждения за свои действия, но это не должно привести к отказу от русской культуры как таковой, заключает журналист.