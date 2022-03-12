Telegraph: британские оркестры отказались от бойкота русской классики

Ассоциация британских оркестров (АБО) заявила, что её члены отвергнут любой «всеобщий бойкот» произведений русских композиторов, пишет The Daily Telegraph. «Эти произведения теперь принадлежат миру, а не только России», — прокомментировал эту позицию исполнительный директор АБО Марк Пембертон.

Британские оркестры не будут бойкотировать российских композиторов, поскольку творчество последних «внутренне соответствует историческому канону западной классической музыки», пишет The Daily Telegraph.



«Культурный бойкот» России, как отмечает издание, уже привёл к тому, что некоторые дирижёры, композиторы и музыканты начали терять работу либо из-за их предполагаемых связей с «режимом Владимира Путина», либо из-за того, что они не выступают против него.



Однако британские оркестры заявили, что будут применять «взвешенный» подход к преодолению последствий спецоперации на Украине и продолжат играть русскую классическую музыку.



Ассоциация британских оркестров (АБО) заявила, что её члены, среди которых — Английская национальная опера и Королевский театр «Ковент-Гарден», отвергнут любой «всеобщий бойкот» произведений русских композиторов.



Марк Пембертон, исполнительный директор АБО, сказал: «Мы придерживаемся взвешенного и продуманного подхода. Мы не собираемся просто отменять всё русское. Эти произведения теперь принадлежат миру, а не только России. Будь то Чайковский или Рахманинов, они часть нашей культуры и нашего канона».



Это заявление прозвучало на фоне того, как Совет по делам искусств Англии призвал культурные организации разорвать связи с «российскими или белорусскими организациями, спонсируемыми государством и/или финансируемыми государством».



Однако учреждениям культуры, имеющим связи с Россией, было также сказано, что им следует обратиться за юридической консультацией, прежде чем принимать меры по расторжению контрактов.



При этом Совет по делам искусств Англии призвал мир искусств продолжать сотрудничать с творческими людьми, выступающими против «путинского режима», пишет The Daily Telegraph.