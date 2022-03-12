Telegraph: британские оркестры отказались от бойкота русской классики

16:24
Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU
Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU в сезоне-2021/22.
16:23
ТАСС: летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолёт подал сигнал тревоги над Казахстаном
Самолёт Airbus, следующий рейсом Санкт-Петербург — Сочи, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
16:14
Пушилин заявил об отсутствии подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подвижки в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе отсутствуют.
16:14
В ФФККР опровергли информацию о создании аналога Гран-при
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал идею создания аналога серии Гран-при в России.
16:01
Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России
Компания Sony Pictures Entertainment объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом пишет издание Variety.
16:00
«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ
В рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле принимала «Нижний Новгород».
15:55
Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй
Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).
15:53
В Азербайджане заявили о наличии достаточных для поставок в Европу запасов газа
Азербайджан имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
15:42
Замглавы МИД Рябков: у России есть возможности по минимизации эффекта от санкций
Россия будет работать над минимизацией ущерба от санкций, возможности для этого есть, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала.
15:41
АПЛ приняла решение отстранить Абрамовича от управления «Челси»
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.
15:34
Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских и белорусских биатлонистов на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).
15:33
В Турции заявили о необходимости дополнительных поставок газа в страну
Замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что стране необходимы дополнительные поставки газа.
15:24
В ЦИК Абхазии рассказали о ситуации с явкой на парламентских выборах республики
Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что выборы в парламент республики уже состоялись в 27 из 35 избирательных округов, общая явка составила 28,6%.
15:20
Источник: «Челси» может не завершить сезон из-за санкций против Абрамовича
Лондонский «Челси» может обанкротиться из-за санкций, введённых против владельца клуба Романа Абрамовича.
15:12
В ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти
К осени Германия планирует стать независимой от российского угля, а к концу года — от российской нефти, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
15:09
Тарасова одобрила идею создания аналога серии Гран-при в России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости об идее создания аналога серии Гран-при.
15:03
В ФФККР подтвердили планы по созданию аналога серии Гран-при с участием других стран
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил о создании аналога международной серии Гран-при с участием нескольких стран.
15:02
Пушилин допустил возможность скорого прибытия добровольцев для помощи ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире на канале «Россия 1» заявил, что не исключает, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать «в самое ближайшее время» для помощи силам республики.
14:54
Песков подтвердил информацию о телефонных переговорах Путина с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин проводит телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
14:48
Карпин показал, в какой обстановке смотрит матчи «Ростова»
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин показал, в какой обстановке смотрит матчи клуба.
14:40
Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 1» заявил, что силами ДНР были освобождены 85 населённых пунктов, включая Волноваху.
14:35
Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
14:28
Макрон и Шольц проводят телефонный разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
14:23
Николсон отметил настрой, с которым работает Ваноли в «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением о главном тренере Паоло Ваноли.
14:22
Замглавы МИД Рябков: Россия не прерывает контакты с США
Россия не прерывает контактов с США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала.
14:13
Резцова — о запрете соцсетей: да слава богу, если это заблокируют
Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова отреагировала на блокировку Instagram в России.
14:12
Минобороны России опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома десантом
Минобороны России опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома российскими десантниками.
14:03
Рябков заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что в мире есть более 300 биолабораторий с участием США.
14:01
Худайбердиева и Базин пропустят Кубок Первого канала
Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не примет участия в Кубке Первого канала в Саранске.
13:56
Пушилин рассказал о планах по дальнейшему наступлению сил ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал о планах по дальнейшему наступлению сил ДНР.
13:52
Игнатьев: моратория на вылет команд РПЛ в ФНЛ не должно быть
Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о введении моратория на вылет команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
13:52
Замглавы МИД Рябков: Россия не выгоняет иностранный бизнес
Россия не выгоняет иностранный бизнес, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Сергей Рябков.
13:48
Axios: премьер Израиля дал рекомендации Зеленскому по прекращению конфликта
Премьер Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал ему свои рекомендации по прекращению конфликта.
13:38
Рябков объяснил причину блокировки СМИ на Западе
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Запад обрубает информационный поток, в частности СМИ, чтобы не дать распространять альтернативную точку зрения.
13:37
Дзофф: ошибка в матче с «Реалом» не Доннаруммы
Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф заступился за вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3).
13:28
Булыкин: «Локомотиву» в матче с ЦСКА нужно показать, кто в доме хозяин
Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
13:27
Замглавы МИД Рябков назвал КНР надёжным партнёром России
Китай по-прежнему является надёжным партнёром России, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Сергей Рябков.
13:21
МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что внешнеполитическое ведомство передало посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta
13:18
Алимбекова: не была в восторге от поездки в Россию, но тренеры сказали приехать
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала, почему приехала на Кубок Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе.
13:17
В eBay заявили о приостановке всех транзакций с российскими адресами
Американская компания eBay заявила о приостановке всех транзакций с российскими адресами из-за прекращения работы платёжных провайдеров на территории России.
13:10
Рябков заявил об идущей экономической войне США против России
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что США ведут против российской стороны откровенную экономическую войну.
13:09
Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими националистами интерната в Горловке
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, а также обстрелы жилых домов в ЛНР и ДНР.
13:07
Источник: игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций
Некоторые футболисты лондонского «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций против владельца Романа Абрамовича.
13:00
Казакевич выиграла спринт на Кубке СБР, Резцова — вторая
Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).
12:57
Рябков заявил об отсутствии переговоров между Россией и США по Украине
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Россия и США не ведут переговоры или консультации по Украине.
12:55
Главы генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности
Главы генштабов Турции и России Яшар Гюлер и Валерий Герасимов провели телефонные переговоры и обсудили вопросы безопасности.
12:55
Журова назвала отстранение российских спортсменов требованием политиков
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международные федерации по различным видам спорта не поддерживают отстранение российских атлетов.
12:50
Винер-Усманова о предложении допустить россиян к детским и юношеским турнирам: любой шаг можно назвать важным
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, почему предложение разрешить отечественным атлетам принимать участие в детских и юношеских международных турнирах имеет большое значение.
12:47
Рябков: Россия предостерегает США от опрометчивых шагов в сфере стратегической стабильности
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от опрометчивых шагов в сфере безопасности.
12:44
В МИД Молдавии заявили, что ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в Европе
Ситуация на Украине стала причиной возникновения самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску.