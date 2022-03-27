Sky News: британские предприниматели ощутили давление инфляции

Рост цен на топливо и электроэнергию тяжёлым бременем ложится на плечи британского бизнеса: некоторые предприятия из-за дорогого бензина вынуждены работать в убыток, передаёт Sky News. По информации канала, предпринимателям не хватает поддержки от властей: многие из них, в частности, просят правительство ввести для компаний предельный уровень тарифов на электроэнергию, который уже работает для граждан.

Нажимать на курок заправочного пистолета сейчас больно — особенно если человек зарабатывает на жизнь тем, что водит машину.

ПОЛ ХОЛТ, владелец компании Bury Mini Bus Hire: Уже всё приближается к той точке, когда пора задавать вопрос: «А оно мне надо теперь?» Сейчас у меня прибыли вообще никакой нет, приходится ведь покрывать дополнительные расходы на топливо.

Пол — подрядчик местной администрации, у него контракт на перевозку детей-инвалидов в школу. Вот только цены на бензин в контракте были зафиксированы в 2019 году, поэтому каждая миля для него идёт в убыток — даже с учётом объявленного канцлером казначейства сокращения топливного сбора на пять пенсов.

ПОЛ ХОЛТ: Нет, делу это совсем не поможет, но хоть так. Чтобы оставались какие-то сбережения, нужно, чтобы сбор сократили на 20, 30 или 40 пенсов на литр. Три месяца назад я платил где-то фунт семнадцать или восемнадцать за литр; сейчас цена здесь у нас выросла до 182, даже почти 183 пенсов за литр. Конечно, если у вас десять машин, которые расходуют от 60 до 80 литров в неделю, то это получается уже дорогое удовольствие.

Поддерживать производство тоже стало дороже: для предприятий предельный уровень тарифов на электроэнергию власти не установили, и новых мер поддержки компаний — как, например, вот этого производителя упаковки — не вводилось. В современных экономических реалиях в коробки пакуют всё подряд — от яиц до двигателей, — поэтому рост цен здесь в конечном счёте дойдёт и до нас в виде посылки у двери.

БИЛЛИ ХАТЧИНСОН, управляющий директор Lesters Packaging: За электричество платим примерно семь тысяч фунтов в месяц. Тариф у нас зафиксирован до середины 2023 года — а потом эти семь тысяч превратятся в восемнадцать. А мы ведь во всей производственной цепочке ещё один из самых низкозатратных элементов в плане энергии.

А поскольку инфляция ещё до начала российской операции на Украине достигла рекордного за последние 30 лет показателя — 6,2 процента, худшее ещё впереди.





ПОЛ КЕЛСО, корреспондент Sky News: Инфляция в энергетическом и топливном секторах особенно коварна потому, что она затрагивает цены на всё, от сырья до транспорта и включая даже палеты, на которые грузят товары. Производители практически вынуждены перекладывать эти издержки на потребителей, и наш канцлер с этим поделать по сути почти ничего не может.

Но сильнее всего будут расти цены на продукты. Сети Iceland принадлежит тысяча магазинов, многие из которых располагаются в наименее обеспеченных районах. Владелец компании считает, что канцлер слишком мало сделал для защиты его предприятия и его клиентов.

РИЧАРД УОКЕР, управляющий директор Iceland Foods: Бизнес — это вам не какая-то бездонная губка, которая может всё это вечно впитывать в себя. Мы совершенно справедливо обсуждаем потребителей, и на мой взгляд, это важный вопрос, но правительству нужно защищать и бизнес, ведь в конечном счёте за всё расплачивается потребитель. В этой связи хотелось бы, чтобы и для предприятий были установлены предельные тарифы на электричество.

Восстановление экономики после пандемии коронавируса не могло стать простой задачей. Но теперь предприятиям предстоит пережить самый трудный год — ведь они понимают, что выдерживать всё или гибнуть им придётся в одиночестве. Пол Келсо, Sky News, Стаффордшир.

Дата выхода в эфир 23 марта 2022 года.