TVP Info: вместо запрета российского газа Германия «борется» за право платить России в евро

Чудес в плане отказа таких европейских стран, как Германия или Франция, от импорта российского сырья точно ждать не стоит, уверен пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. В беседе с TVP Info он уличил Германию в отсутствии смелости, ведь вместо того, чтобы вводить новые санкции, она будет «героически» платить за газ не в рублях, а в валюте, указанной в договорах.

Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер не ждёт чудес в плане того, что Германия и Франция решат откажутся от поставок угля и газа из России. По его мнению, в этом вопросе вырисовалась замещающая тема: оплата импорта российских углеводородов в рублях, об этом он заявил TVP Info.

«Это хорошая замещающая тема. Сейчас практически героически кто-то будет принимать решение о выполнении контрактов в соответствии с тем, что было подписано. Германия будет выполнять соглашение в соответствии с тем, что написано, вместо того, чтобы думать, как быстро заменить этот газ и эту нефть и каким образом ввести другие санкции», — объяснил Мюллер.«Я с сожалением должен констатировать, что в этом плане Германии не хватает смелости. Одновременно существует целый ряд других санкций, которые могут быть введены, но об этом тоже не может быть речи», — подчеркнул пресс-секретарь.

«Германия думает, что Путин никогда не постучится в их ворота, но через несколько лет она может быть этому удивлена», — добавил он.

В беседе Мюллер напомнил, что, раз правительство Польши так и не смогло добиться введения санкций ЕС в отношении российского угля, она применила положение о национальной безопасности — в противном случае ничего нельзя было бы сделать. Он объяснил, что такого рода санкции должны быть приняты единогласно в Европейском совете. «Достаточно Германии, Австрии или другой страны, которая заблокирует такие санкции, и их нельзя ввести. Я рассчитываю на то, что по крайней мере сейчас Европейская комиссия не будет начинать никаких разбирательств по этому поводу, потому что с моральной точки зрения это было бы слишком», — отметил он.

Пресс-секретарь польского правительства объясняет, что на данный момент главная цель санкций состоит в том, чтобы перекрыть процесс финансирования России. «Если бы Европа была достаточно смелой и сократила эти поставки по крайней мере на 3-4 месяца, Россия бы не оправилась. Ей бы пришлось отказаться от наступления», — констатировал он. Одновременно он обвинил Европу в том, что ей не хватает смелости изъять российские средства из европейских западных банков.

В беседе он также выразил надежду на то, что в результате давления на западные страны в плане ужесточения санкций дело дойдёт до отказа от российских нефти и газа. «Однако давайте не забывать о том, что, кроме контрактов, существует гигантская сеть деловых и политических связей. Ведь «Газпром» финансировал множество различных инициатив и мероприятий. Это приводит к тому, что Западная Европа связана целой сетью деловых и политических связей, которые, к сожалению, продолжают работать и сегодня», — резюмировал Мюллер в TVP Info.