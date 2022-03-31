Handelsblatt: в Германии рекордная за последние 40 лет инфляция

В Германии инфляция за март 2022 года составила 7,3% в сравнении с февральскими показателями, пишет Handelsblatt, ссылаясь на данные немецкого федерального статистического ведомства. Издание отмечает, что это рекордный показатель с 1981 года.

В марте этого года уровень цен в Германии вырос на 7,3% в сравнении с показателями февраля, пишет Handelsblatt, ссылаясь на предварительные расчёты немецкого федерального статистического ведомства. Как отмечает издание, таким образом инфляция в ФРГ достигла рекордного с 1981 года уровня, когда война между Ираном и Ираком спровоцировала нефтяной шок.

Основными причинами роста инфляции стали рост цен на энергию, а также угроза остановки поставок нефти и газа из России, сообщает Handelsblatt. По словам экономиста Михаэля Хайзе, столь значительные показатели инфляции приведут к масштабному сокращению доходов в немецкой экономике, падению потребительского и инвестиционного спроса, а также отрицательной корректировке прогнозов роста.

В Deutsche Bank полагают, что итоговая инфляция за весь 2022 год составит порядка 6,5%, пишет издание. При этом повышение цен затрагивает не только Германию: согласно данным экономистов, средний уровень мартовской инфляции стран Еврозоны составил 6,3%, а немецкий Commerzbank ожидает, что итоговая инфляция составит 7,7%. Как отмечает издание, многие изначальные прогнозы оказались оптимистичнее реальности: к примеру, в Испании эксперты ждали в марте инфляцию на уровне 8%, однако её реальный показатель составил 9,8%.