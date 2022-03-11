NTD: инфляция в США достигла 40-летнего максимума и продолжает расти

Из-за подорожания сырой нефти и других товаров инфляция в США в феврале снова выросла. Как сообщает NTD, по данным Министерства труда Америки, рост потребительских цен в прошлом месяце был самым большим за последние 40 лет. Уже со следующей недели Центробанк планирует повышать процентные ставки для урегулирования ситуации.
Инфляция в США в прошлом месяце снова выросла. И, как считают экономисты, она продолжит рост из-за подорожания сырой нефти и других товаров.
Данные Министерства труда США показывают, что в феврале рост потребительских цен был самым большим за последние 40 лет. Подорожание достигло почти 8 процентов за 12 месяцев.
И это намного больше крайнего предела в 2 процента, который установил Федеральный резерв США. Уже со следующей среды Центробанк планирует повышать процентные ставки, чтобы замедлить рост цен.
В начале недели цены на нефть выросли до многолетних максимумов. Так, в понедельник котировки Brent впервые с лета 2008 года превысили 138 долларов за баррель.
Впрочем, инфляция была нарастающей проблемой ещё до кризиса. Это связывают с массовым глобальным смещением расходов на товары и услуги во время пандемии COVID-19.
Благодаря триллионам долларов помощи вырос спрос. Однако он столкнулся с нехваткой предложения, поскольку из-за коронавируса закрылись фабрики и были нарушены цепочки поставок.
Рост инфляции подорвал рейтинги одобрения президента Джо Байдена. Американцы чувствуют, что их покупательная способность снижается, и опасаются, что более высокие цены могут сохраниться.
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