Welt: из-за украинского кризиса и санкций экономисты снижают прогнозы темпов экономического роста Германии

Проблемы с поставками, вызванные украинским кризисом и последовавшими за ним антироссийскими санкциями, способствуют росту инфляции в Германии, передаёт Welt. Это снижает покупательную способность населения, что неизбежно ведёт к замедлению темпов экономического роста. Экономисты бьют тревогу и значительно снижают свои прогнозы.

Специалист по сантехнике и теплотехнике Грегор Лаутвайн из Изерлона всё ещё обеспечен комплектующими, но новых поставок не ожидается. Вскоре полки опустеют и у Лаутвайна. Поэтому многие его клиенты боятся упустить последнюю возможность и по-настоящему впадают в панику.

ГРЕГОР ЛАУТВАЙН, владелец компании по продаже комплектующих для систем отопления и сантехники: Это похоже на ситуацию с туалетной бумагой в супермаркетах. Здесь мы также сталкиваемся с чем-то подобным, когда покупатели приходят и просто хотят получить товар и совсем не спрашивают о цене.

Для проточных водонагревателей не хватает благородных металлов из России. На производстве автомобилей отсутствует электропроводка с Украины. Украинский кризис вызывает проблемы с поставками, что приводит к инфляции. По сравнению с декабрём Институт экономических исследований повысил прогноз по инфляции с 3,3 процента до 6,1 процента.

Профессор ТИМО ВОЛЛМЕРСХОЙЗЕР, сотрудник Института экономических исследований: Эти высокие темпы инфляции, конечно, снижают покупательную способность многих домохозяйств. И это уменьшает потребительскую активность.

Поэтому эксперты предполагают, что темпы экономического роста в этом году упадут с 3,7 процента до 2,2 — 3,1 процента. Высокие цены на энергоносители особенно сильно бьют по потребителям и экономике. Поэтому глава правительства Баварии обсудил это с представителями энергетической отрасли и предупредил:

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Дело не только в непосредственной нехватке энергоресурсов, но и в серьёзных структурных изменениях, с которыми мы сталкиваемся. Но они должны быть организованы таким образом, чтобы компании не покидали Германию.

А теперь Владимир Путин ещё и распорядился перевести расчёты за российский газ в рубли. Это явное нарушение контрактов. Кроме того, Германия тем самым поддержала бы курс рубля. Альтернативой стал бы отказ от российского газа, который Германия с трудом может себе позволить с точки зрения экономики.

Дата выхода в эфир 24 марта 2022 года.