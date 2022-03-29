Сингапурский экономист: от ужесточения антироссийских санкций будет страдать и американская, и глобальная экономика

Хотя США предложили европейцам заменить российский газ своим сжиженным природным газом, существует проблема более высоких цен, отсутствия необходимой инфраструктуры и нехватки необходимых ЕС объёмов, отметил в интервью китайским СМИ сингапурский экономист Ип Сау Лён. По его словам, санкции показали странам опасность слишком сильной зависимости от доллара, а их ужесточение может привести к негативным последствиям и для американской, и для глобальной экономики.

ИП САУ ЛЁН, профессор экономики Наньянского технологического университета: Во-первых, сжиженный газ из США может оказаться дороже российского. Второй фактор заключается во временной задержке: нужно обеспечить туда поставки, а до того, как они начнутся, — создать инфраструктуру для этого транспортного канала. Это и дорого, и требует много времени. Поэтому этот вопрос так быстро не решить.

Третья проблема заключается в объёмах поставок: сколько сжиженного газа могут поставить США и удовлетворит ли это количество весь спрос Евросоюза. На мой взгляд, это маловероятно. Поэтому, если прекратятся поставки из России, европейская экономика сильно пострадает.

Существует обеспокоенность относительно большой зависимости от американского доллара. И в будущем мы увидим, как всё больше стран будут использовать другие валюты для оплаты и в качестве резервной валюты. Таким образом в будущем доллар США может уже и не быть таким сильным, каким он является сейчас, потому что все правительства не будут продолжать вести себя глупо и полагаться исключительно на доллар — американские санкции показали им, что так делать не стоит.

Ещё один фактор, связанный с санкциями, заключается в том, что они оказывают влияние даже на экономическое развитие и экономический рост в самих США. В этом плане они прежде всего спровоцировали перебои в цепочках поставок, а также значительный рост цен на материалы. Глобальная экономика завязнет в периоде средневысокого уровня инфляции на отметке в 7 процентов. С ужесточением санкций цены на материалы тоже будут расти, и в таком случае инфляция может вырасти до 8, 9 и даже 10 процентов.

Дата выхода в эфир 28 марта 2022 года.