Le Monde: из огня да в полымя — едва оправившись от пандемии, развивающиеся страны получили украинский кризис

События на Украине могут стать тяжелейшим шоком для многих развивающихся стран, которые и так с большим трудом пережили пандемию, пишет Le Monde. Как подчёркивается в материале издания, боевые действия на Украине не только усугубляют инфляцию и создают риски дефицита продовольствия, но и могут обернуться полноценным финансовым кризисом.

Развивающиеся страны, похоже, «перестают оправдывать собственное название» — едва успев оставив позади пандемию коронавируса, погрузившую многие из них в рецессию «исторических масштабов», они вновь столкнулись с препятствием на пути к развитию в виде боевых действий на Украине, пишет Le Monde. По данным французского издания, некоторые экономисты опасаются, что наиболее хрупкие из них на этот раз могут столкнуться с финансовым кризисом.

Как напоминают эксперты, первым ударом украинских событий для развивающихся стран стал подскок цен на энергоресурсы и продукты питания — хотя они пошли вверх ещё до начала российской спецоперации из-за перекосов в цепочках поставок, в ближайшие месяцы рост, скорее всего, будет только ускоряться. При этом, по мнению отдельных экономистов, связано это не только с нарушением равновесия между спросом и предложением, но и со спекуляциями на сырьевых рынках.

По информации Le Monde, основанный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) Индекс продовольственных цен, который за два прошлых года увеличился на 40%, в минувшем феврале прибавил 3,9% по сравнению с январём. Для развивающихся стран, где в структуре расходов домохозяйств первое место занимают затраты на продукты питания, это обернётся «катастрофическими» последствиями — тем паче, что в таких странах, где в среднем 70% экономически активного населения работает в теневом секторе экономики, рост зарплат не привязан к инфляции, пишет газета.

Финансовые ведомства развивающихся стран уже начинают принимать меры по подготовке к последствиям роста цен: так, Резервный банк ЮАР 24 марта повысил ключевую ставку, мотивировав такое решение тем, что украинский кризис «рискует негативным образом сказаться на производстве целого ряда энергоносителей и продуктов питания, создав дополнительные помехи для мировой торговли», говорится в материале Le Monde. Несколькими днями ранее аналогичное решение принял Центробанк Египта, где руководствовались теми же соображениями; Египет — крупнейший в мире импортёр зерновых, большая часть которых поставляется на мировой рынок Украиной и Россией, пишет французская газета. А на прошлой неделе ключевую ставку уже в девятый раз с начала 2021 года повысила Бразилия, которая по-прежнему пытается сдержать инфляцию, уже достигшую рекордного с 2016 года показателя в 10%. Между тем, хотя жёсткая монетарная политика и поможет несколько затормозить рост цен, она также замедлит постпандемийное восстановление экономики, предупреждает обозреватель Le Monde.

В других регионах мира прибегают к иным методам: к примеру, в Кот-д’Ивуаре установили ограничения на розничные цены для основных продуктов питания (включая рис, пальмовое масло, сахар и молоко), а также для предотвращения дефицита продовольствия запретили экспорт маниока и плантанов; как поясняли в правительстве страны, рост цен на пшеницу может заставить население перейти на более дешёвые альтернативы — такие, например, как мука маниока. Впрочем, экономисты предупреждают, что переход на альтернативные культуры потребует времени, поэтому найти замену пшенице будет трудно, говорится в материале Le Monde.

Эксперты также выражают опасения по поводу того, что рост цен на сырьё обернётся настолько мощным дефицитом внешних текущих операций, что у отдельных стран просто не останется валюты для покупки пшеницы, пишет Le Monde. В такой ситуации уже оказался Египет: каждая 10-процентная прибавка к цене тонны пшеницы увеличивает для него текущий дефицит на 0,2 п.п. А ведь стране понадобится больше долларов для того, чтобы оплатить импортную пшеницу — притом, что иностранные инвесторы в качестве меры предосторожности в последнем квартале 2021-го вывели из страны около $5 млрд, а после начала спеоперации на Украине — и того больше. Теперь перед Египтом встала перспектива платёжного кризиса — и власти страны уже обратились за помощью в Международный валютный фонд (МВФ), пишет Le Monde.

Однако финансовый кризис может прийти и извне — его, к примеру, способно спровоцировать достаточно сильное повышение ключевой ставки ФРС США. В МВФ уже предупредили, что ужесточение финансовых условий может стать серьёзным шоком для многих развивающихся стран. Подобное уже происходило в 1997 году, когда решения ФРС повлекли за собой финансовый кризис в странах Юго-Восточной Азии, распространившийся затем на Россию и Латинскую Америку, напоминает журналист Le Monde.