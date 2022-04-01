N-TV: желающих больше, чем вакансий — на фоне украинского кризиса немцев потянуло в бундесвер

С начала боевых действий на Украине бундесвер всё чаще оказывается в Германии в центре внимания, сообщает немецкий телеканал N-TV. С 2018 года отмечается больше желающих вступить в вооружённые силы страны, чем открытых вакансий, — причём после начала российской спецоперации в бундесвер обращаются всё больше лиц, заинтересованных в поступлении как на военную, так и на гражданскую службу.

С 2018 года в бундесвере значительно больше претендентов на вступление в его ряды, чем вакансий, — как в военном, так и в гражданском секторе, отмечает немецкий телеканал N-TV. Об этом сообщила пресс-секретарь бундесвера редакционной сети Германии RND.

В то же время бундесвер отмечает растущий интерес среди молодёжи после начала российской спецоперации на Украине, подчёркивает телеканал.

«В период с 2018-го по 2020 год число претендентов на получение военных должностей в среднем составляло 50 тысяч человек в год, а в гражданском секторе — более 80 тысяч, — рассказала пресс-секретарь бундесвера. — Это привело к тому, что каждый год в среднем около 20 тысяч человек набирается в армию и более 5 тысяч человек — на гражданскую службу. В среднем около 35 тысяч человек проходят обучение, постепенно заполняя открытые вакансии».

Также по словам официального представителя бундесвера, готовность служить стране и армии, особенно в это кризисное время, в целом высока. «С начала войны мы зарегистрировали увеличение числа заинтересованных лиц, обращающихся к нам через контактную форму, размещённую на сайте бундесвера, или по нашей горячей линии по вопросам карьеры», — добавила пресс-секретарь вооружённых сил Германии. Соответственно, увеличилось и количество первичных консультаций, организованных и проведённых в центре карьерного консультирования. Также отмечается увеличение числа запросов от резервистов, продолжает немецкий телеканал.

Однако конкретные выводы о реальном количестве заявлений в вооружённые силы Германии пока сделать невозможно, сказала пресс-секретарь бундесвера. Она пояснила, что период с начала боевых действий слишком мал для этого. Не все, кто проявляет интерес сейчас под впечатлением от военной ситуации, на самом деле подают документы позднее, сообщает немецкий телеканал N-TV.