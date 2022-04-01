Spiegel: подавляющее большинство компаний в Германии собираются поднять цены

Как показал анализ исследовательского института Ifo, всё больше немецких компаний планируют в ближайшие три месяца повысить цены на свои товары и услуги, пишет журнал Der Spiegel. Сейчас число фирм в стране, намеренных поднять цены, достигло рекордного числа, и это означает, что Германию ждёт высокий уровень инфляции. При этом особенно активно цены будут повышаться в потребительском секторе.

Всё больше и больше компаний в Германии планируют повысить свои цены в ближайшие три месяца, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Об этом свидетельствуют собранные исследовательским институтом Ifo ожидания в отношении цен, которые достигли максимума в 54,6 пункта. По сравнению с февралём индекс вырос на целых семь пунктов.

Таким образом, повысить цены в Германии намерены больше компаний, чем когда-либо прежде. «Это означает, что уровень инфляции в этом году, скорее всего, превысит 5 процентов, — пояснил эксперт Ifo Тимо Волльмерсхойзер. — Последний раз такое происходило в Германии более 40 лет назад, когда уровень инфляции поднялся до 6,3 процента после второго кризиса цен на нефть в 1981 году».

По данным Ifo, роста цен особенно следует ожидать в отраслях, связанных с потребительским сектором. В розничной торговле продуктами питания, например, это значение равно 94, что означает, что подавляющее большинство участников опроса из этого сектора планируют повышение цен. Значение рассчитывается из доли компаний, которые хотят повысить цены, за вычетом доли компаний, которые хотят понизить цены. Однако индекс по-прежнему корректируется с учётом сезонных эффектов.

В остальном секторе розничной торговли индекс вырос до 68,2 пункта, а в сфере услуг, связанных с потребителями, — до 64 пунктов. Ценовое давление также продолжает заметно усиливаться в тех отраслях экономики, которые находятся на уровне выше частного потребления. В оптовой торговле ценовые ожидания выросли до 78,1 пункта, в промышленности — до 66,3 пункта, в строительстве — до 48,9 пункта, а среди поставщиков услуг — до 42,7 пункта.

Спецоперация России на Украине «приводит к росту цен не только на энергоносители, но и на многие сельскохозяйственные товары», отмечает Тимо Волльмерсхойзер. По данным Ifo, особенно высокий рост цен также ожидается в других сферах розничной торговли, потребительских услуг, оптовой торговли и промышленности. При этом анализ Ifo не рассматривает, насколько высоким будет рост цен, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.